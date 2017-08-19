İskoçya'da bir işletme sahibi, bazen bahçeden çıkarak caddede dolaşan maceracı tavuklarının araçların altında kalmasını önlemek için onlara parlak pembe renkte yelekler giydirerek hem emniyetlerini sağlıyor, hem de bu fırsatı reklama çeviriyor.

İskoçya’nın Pertshire şehrinde bir yatak ve kahvaltı tavuklarına hem modaya uygun, hem de işlevsel bir çehre kazandırdı. Emniyeti sağlamak için karşıdan karşıya geçerken tavuklara, yüksek görünürlük sağlayan yelekler giydirildi.

Glenshieling House’un işletmecisi Louise Lennox, işletmesinin Facebook sayfasında bu videoyu paylaştı. Görüntülerde cadde üzerinde gezinen tavukların yeni kıyafetlerini giydikleri görülüyor.

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STV News’e göre ‘Bed and Breakfast’ın genellikle etrafta gezinen 14 tavuğu var. Lennox bu yeleklerin sürücülerin dikkatini çekerek yavaşlamalarını sağlayacaklarını umuyor.

“Kahvaltı işlerinde kullandığım 14 tavuğum bir de horozum var. Normalde bahçede dururlar ama bazıları aşağıya inerek yolun karşısına geçiyorlar. Hem eğlenceli olur, hem de tavuklarımın güvenliğini sağlar diye düşünerek onlara bu yelekleri giydirdim” diyor işletme sahibi.

Lennox aynı zamanda tavuk yeleklerinin reklamını yapmak için de kullanıyor bu fırsatı. Her birinin üzerinde ‘Glenshieling House Girl’ ve ‘B&B’ nin telefonları yer alıyor. Böylece bölge sakinleri tavukları teslim edecekleri yeri bulabiliyorlar.

Her ne kadar bazı tavuklar diğerlerine göre daha maceracı olsalar da, Lennox’ın dediğine göre her zaman dönüyorlarmış eve.

Oldukça güvenilir ve tarz bir giyim. En azından tavuklar için.