F1 2018'in Çıkış Tarihi Belli Oldu

Oyun geliştiricisi Codemasters, bu yaz PlayStation 4, Xbox One ve Windows PC için yayınlanacak olan F1 2018'in çıkış tarihini açıkladı.

F1 2017'nin geliştirilmiş bir hali olarak karşımıza çıkacak olan F1 2018, 24 Ağustos tarihinde çıkacak. Oyunun fiyatı ile ilgili henüz net bir bilgi yok, ancak 2018'in çıkması ile birlikte hala 209 TL olan 2017'nin fiyatı düşebilir. F1 2018'de genişletilmiş bir kariyer modu ve daha fazla klasik araç olacağı da verilen bilgiler arasında. Oyunun yapımcıları tüm bu yeniliklerin oyuncu taleplerine göre yapıldığını da söylüyor.

Codemasters'ın F1 franchise yöneticisi Paul Jeal, F1 2017'ye gelen tüm yorumların çok iyi olduğunu ve yeni oyunu da daha iyisini yapabilmek için özenle geliştirdiklerini söylüyor. Henüz oyun detayları ile ilgili konuşmak için erken olduğunu düşünen Jeal, oyun çıkmadan önce zaman içinde pek çok yeni bilgi vereceklerini de duyurdu.

Oyuncuların sıklıkla talep ettiği ve oldukça sevindirici olduğunu düşündükleri bir özelliğin daha oyuna eklendiği söyleniyor, ancak pek çok noktada olduğu gibi bu özelliğin ne olduğu konusunda da net bir bilgi henüz verilmedi. 24 Ağustos'tan önce daha detaylı bilgiler gelecek gibi görünüyor ve anlaşılan kritik detaylar için bu yeni haberleri beklememiz gerekecek.