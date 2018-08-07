F1 2018'in Sistem Gereksinimleri Açıklandı

F1 2018'in Steam sayfasının güncellenmesiyle birlikte oyunu heyecanla bekleyen hayranları da nasıl bir PC ile oyunun altından kalkabileceklerini öğrendi. Şu an için 92 TL gibi uygun diyebileceğimiz bir fiyatla (Normalde 59 dolardan satılıyor) satışa sunulan oyunun sistem gereksinimlerine göz atalım.
F1 2018'in Çıkış Tarihi Belli Oldu
Minimum Sistem Gereksinimleri
OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GT 640 / AMD HD 7750
DirectX: Version 11
Önerilen Sistem Gereksinimleri
OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core i5 8600K / AMD Ryzen 5 2600X
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 / AMD RX 580
DirectX: Version 11
Codemasters'ın geliştirdiği F1 2018, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için, 24 Ağustos'ta çıkışını gerçekleştirecek. F1 2018 için daha önce yayınlanan oynanış videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.