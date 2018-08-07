F1 2018'in Sistem Gereksinimleri Açıklandı

F1 serisi her zaman istikrarını ve kalitesini koruyan bir seri olmayı başardı. Zaman içerisinde yapımcı firması birden çok kez değişen serinin son oyunu F1 2018'in sistem gereksinimleri belli oldu.

F1 2018'in Steam sayfasının güncellenmesiyle birlikte oyunu heyecanla bekleyen hayranları da nasıl bir PC ile oyunun altından kalkabileceklerini öğrendi. Şu an için 92 TL gibi uygun diyebileceğimiz bir fiyatla (Normalde 59 dolardan satılıyor) satışa sunulan oyunun sistem gereksinimlerine göz atalım. İLGİLİ HABER F1 2018'in Çıkış Tarihi Belli Oldu Minimum Sistem Gereksinimleri OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GT 640 / AMD HD 7750

DirectX: Version 11 Önerilen Sistem Gereksinimleri OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 8600K / AMD Ryzen 5 2600X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 / AMD RX 580

DirectX: Version 11 Codemasters'ın geliştirdiği F1 2018, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için, 24 Ağustos'ta çıkışını gerçekleştirecek. F1 2018 için daha önce yayınlanan oynanış videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak : https://wccftech.com/f1-2018-pc-system-requirements/

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