Lando Norris, Hollanda Grand Prix'e ilk sıradan başlayacak olan isim oldu.

Formula 1 sezonu yaz tatilinden sonra kaldığı yerden devam ediyor. Sezonun 15. ayağı olan Hollanda GP, Zandvoort pistinde gerçekleştiriyor. Bugün gerçekleştirilen sıralama turları sonucunda McLaren pilotu Lando Norris, pole position'ın sahibi olmayı başardı.

Sıralama turlarında bu haftasonu 19 pilot yer aldı. Sıralama turlarında kaza yapan Williams pilotu Logan Sergeant sıralama turlarına katılamadı. İlk seansta elenen isimler ise Ricciardo, Ocon, Bottas ve Zhou Guanyu oldu. İkinci seansta elenen isimler ise Sainz, Hamilton, Tsunoda, Hulkenberg ve Magnussen oldu.

Turuncu orduya papaya turuncusu şoku

Formula 1'in son şampiyonu ve bu yılın da en büyük şampiyonluk adayı Max Verstappen'in taraftarları, başarılı pilot Hollandalı olduğu için turuncu giyiyorlar ve kendilerine "Orange Army/Turuncu ordu" diyorlar. Verstappen'in ev sahibi olduğu yarışta sıralama turlarında papaya turuncusu McLaren takımından Norris'in ilk sırayı alması tribünlerde hayal kırıklığı yaşandı.

Yarın gerçekleştirilecek olan yarışa ilk sıradan başlayacak isim Norris olurken ilk sırada yanındaki isim ise Verstappen olacak. İkinci çizgide ise sırasıyla Piastri ve Russell yer alacak. Beşinci sırada Perez, altıncı sırada ise Leclerc yer alacak. İlk onu tamamlayacak isimler ise sırasıyla Alonso, Albon, Stroll ve Gasly oldu.

Formula 1'de sezonun 15. yarışı olan Hollanda GP, yarın TSİ saat 16.00'da gerçekleştirilecek.