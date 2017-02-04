F1'in Son Şampiyonu Rosberg'den Yarış Esnasında Selfie!

Emekliliğini açıklayan Nico Rosberg'den gider ayak çılgın selfie!

Formula 1 yarışlarını seviyor ve takip ediyorsanız Alman Formula 1 pilotu Nico Rosberg'i duymama ihtimaliniz yoktur. Mercedes AMG Petronas Formula 1 Takımı pilotu olarak 2016 sezonunu Formula 1 Dünya Şampiyonu pozisyonunda bitiren Rosberg, bir süre önce emekli olacağını açıklamıştı.

Açıklamasının üstünden geçen kısa sürenin ardından ise Rosberg, şampiyon olduğu aracı W07 ile pistteki son turunu tam anlamıyla ölümsüzleştirdi ve telefonu ile selfie çekti.

26 Mart'ta 2017 sezonu başlayacak olan F1'de, Mercedes adına Rosberg'in yerine Valtteri Bottas geçecek.