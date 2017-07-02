Fabby Hair ile Saç Renginizi Değiştirebilirsiniz

Yapay zekaya sahip ücretsiz uygulama Fabby Hair ile saç renginizi dilediğiniz gibi sanal ortamda değiştirebilirsiniz.

Saçınızın rengini değiştirmek istiyor fakat ortaya çıkacak sonuçlardan korkuyorsanız bu uygulama sizin işinize yarayabilir. Fabby Hair, saçınızı algılayarak, seçeceğiniz renkleri elinden geldiği kadar güzel bir biçimde karşınıza sunuyor.

Uygulamanın sahip olduğu yapay zeka, genel anlamda başarılı olsa bile kıvırcık saçlardaki sonuçlar bazen tatmin edici olmayabiliyor. Ancak yine de, bu tarzdaki diğer uygulamalardan daha başarılı. Ayrıca saçınızın kıvrımlarını dahi algılıyor.

AIMMATTER ekibinin yaptığı Fabby Hair'in şu anki ilerlemesi gayet umut verici duruyor ve her geçen gün yapay zekası gelişiyor. Bu uygulama, ekibin tek uygulaması da değil. Daha öncesinde cinsiyet algılama, yüz izleme gibi projeler üzerinde de çalıştılar.

Eğer uygulamayı beğendiyseniz ve denemek istiyorsanız Android ve iOS sürümlerini indirebilirsiniz.