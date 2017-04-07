Fabrika Çalışanı, iPhone 8'in Tasarımını Sızdırdı!

Apple, iPhone 8'i büyük bir gizlilik içinde geliştirmeye çalışıyor. Buna rağmen iPhone 8'in üretildiği fabrikada çalışan bir kişi, basite indirgenmiş bir şekilde iPhone konseptini sızdırdı.

İyiden iyiye daha fazla sızıntı yaşadığımız iPhone 8’lerde isminin ne olacağı gibi sorular sorulmaya devam ederken, tasarım konusunda da büyük merak söz konusu.

iPhone üretimi yapan bir fabrika işçisi, telefonun tasarımını elinde çizerek yaydı. Samsung’dan çok daha fazla gizliliği önemseyen Apple’ın iPhone hakkında bilgi vermemek için elinden geleni yaptığı bir gerçek. Fabrika işçisinin yaptığı bu çizimler, son derece çocuksu ve kaba gözükse dahi bize çok fazla bilgi veriyor. Hangi donanımın bulunacağı ve bunların hangi taraflarda bulunacağı gibi soruları gideren bu çizim, daha önce ortaya çıkan dedikodular ile eşleşiyor.

Özellikle cihazın ön kısmının resmedilişine göre home düğmesinin bulunmayacağı gözüküyor. Ekranın, Galaxy S8’de olduğu gibi ön panelin büyük bir kısmını kapladığını ve çerçevenin son derece küçük olduğunu görüyoruz. Telefonun arka tarafında ise, çift kameranın, iPhone 7’de olan yatay düzenin aksine dik şekilde konumlandırıldığını görüyoruz. Bu açılar, telefonun 3D haritalama yeteneğinin olabileceğini bizlere gösteriyor.

Aynı notta, ön tarafta da çift kamera olabileceği konuşuluyor. Bu sayede kullanıcının yüzünü 3D haritalama yeteneği ile bulabileceği konuşuluyor. Bu tarz içerikler henüz kesinleşmiş açıklamalar olmadığı için kesin bir şey diyemiyoruz.

Şu ana kadar iPhone 8 hakkında bildiğimiz birkaç gerçek bulunuyor: Samsung’dan alınan 5.8 inç boyutunda OLED ekranlar, dahili kablosuz şarj, yeni dokunmatik kontroller ve paslanmaz çelik gövde.

Umarım yakın zamanda daha fazla bilgiye ulaşabiliriz.