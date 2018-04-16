Reveal tarafından, Tesla'nın Whistleblowers Say Carmaker fabrikasında çalışma ortamıyla ilgili riskleri azaltmak için gerekli önlemlerin alınmadığı ve gerçekleşen kazaların hepsi raporlanmadığı iddia edildi.

Daha önce gerçekleşen ölümlü otomobil kazasında sürücüyü suçlayan Tesla, yeni bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya kaldı. Reveal'in yeni bir raporuna göre, California’daki Tesla fabrikasında güvenlik risklerini azaltmak için gerekli önlemler alınmadı. Ayrıca gerçekleşen yaralanma ve kazalar gerekli yerlere rapor edilmedi. Dahası, CEO Elon Musk’ın estetik eğilimlerinin güvensiz çalışma ortamına katkıda bulunduğu iddia edildi.

Fabrikalarda işçilerin güvenli bölgelerden uzaklaşmaması için sarı çizgiler kullanılır, ancak Musk’ın estetik zevkleri yüzünden Tesla fabrikalarında kırmızı ve gri renklerin kullanıldığı iddia ediliyor. Gri çizgiler parlak olmaması nedeniyle kolay fark edilemediği için yoğun iş temposunda yorulan çalışanların hatayla tehlikeli bölgelere geçmesine neden olabilir.

Fabrikada eski bir denetçi olan Roger Croney, fabrikada her şeyin kırmızı ve gri renklerde olmasının yanı sıra Musk hoşlanmadığı için sesli uyarı sistemlerinin kullanılmadığını söyledi. Reveal ve eski çalışanların iddiaları sonrasında Tesla, Fremont fabrikasında sarı boyalı raylar ve direklerin bulunduğu fotoğraflar paylaştı. Ayrıca konuyla ilgili açıklama yapan Tesla, yalan haber içerikli bu davranışın gazetecilik ilkeleriyle ters düştüğünü ve kendilerine karşı deformasyon kampanyası başlatıldığını iddia etti.

Ancak Raveal eski güvenlik ekibi üyelerinin yaklaşık 3’te biriyle röportaj yaptı ve raporlanmayan ciddi iş yeri yaralanmalarıyla ilgili birçok doküman topladı. Bu nedenle Raveal’ın iddialarında haklı olması oldukça güçlü bir ihtimal. Ancak Tesla için sahte raporlar ve tanıklar topladıysalar Elon Musk’ın elinden kolay kolay kurtulabileceklerini düşünmüyorum. Peki, siz Tesla gibi büyük bir firmanın güvenlik önlemlerine ne derecede önem verdiğini düşünüyorsunuz?