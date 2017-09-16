Face ID Güneş Gözlüğü ile Bir Yüzü Tanıyabiliyor

FaceID özelliğinin tanıtılmasının ardından akıllarda bir çok soru oluştu. Bu sorulardan bir tanesi FaceID özelliğinin güneş gözlüğü ile çalışıp çalışmadığı sorusuydu. Bu konuda üst düzey bir Apple yetkilisi açıklama yaptı.

Yeni iPhone X modelinde TouchID parmak izi okuma sensörünün kaldırılması ile birlikte, FaceID isimli yeni bir güvenlik önlemi getirilmişti. Yüzü tanıyarak telefonun kilidini açan FaceID'nin bir milyonda bir yanıldığı iddia edildi, Ayrıca TouchID'ye göre çok daha az yanılma payına sahip olan özellik oldukça hızlı çalışıyor. Bir çok kullanıcı güneş gözlüğü takılıyken yada makyaj yapılıyken yüzü tanıyıp tanımayacağını merak ediyordu. Bu sorulara Apple yazılım şefi olan Craig Federighi'den mail yolu ile cevap geldi.

Craig Federighi bazı güneş gözlüklerinin kızılötesi ışıkları gözlerin görmesine izin vermemesinden kaynaklı olarak FaceID'nin sorunlar çıkartabilmesi yönünde söylemlerde bulundu. Bu sebeple yüz tanıma sistemi güneş gözlüğü ile kullanılabilir, bazı istisnalar hariç. Ancak FaceID özelliğinin yüzde oluşacak ciddi bir hasardan sonra çalışıp çalışmayacağı belli değil.