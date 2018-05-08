iOS 12 ile Birlikte Face ID Yatay Pozisyonda da Çalışacak!

Yeni ortaya çıkan bir rapora göre 6.5 inç ekrana sahip olması beklenen 2018 model iPhone X Plus, 5.5 inç ekranlı iPhone 8 Plus ile benzer cihaz boyutlarına sahip olacak. Ayrıca yine aynı rapora göre Apple, iOS 12 ile birlikte iPhone ve iPad'ler için Face ID'ye 'yatay tarama' özelliği getirecek.

Macotakara tarafından paylaşılan yeni bir rapor, heyecanla beklenen 2018 model iPhone’lar hakkındaki pek çok detayı ortaya çıkarıyor. Şirket için bir ilk olacak olan 6.5 inçlik iPhone X Plus modelinin boyutlarını paylaşan rapor, ayrıca yeni iPhone’lar ile birlikte Face ID’ye gelecek yeniliklerden de söz ediyor.

Rapora göre 6.5 inçlik devasa bir ekrana sahip olan iPhone X Plus’ın boyutları, 5.5 inçlik bir ekrana sahip olan iPhone 8 Plus’a son derece yakın olacak. Fakat kamera modüllerinin montaj formları cihazın kalınlığının 7 milimetreye çıkmasına neden olacak ki bu da iPhone X Plus’ın iPhone 8 Plus’a göre 0.2 mm daha kalın olacağı anlamına geliyor.

En çok merak edilen konulardan biri de iPhone X ve iPhone X Plus’a göre uygun fiyatlı olması beklenen 6.1 ekranlı yeni iPhone. Rapora göre cihaz 6.1 değil, 6 inç ekrana sahip olacak. iPhone X gibi çentikli bir tasarıma sahip olacak olan cihazda parmak izi tarayıcı yerine Face ID kullanılmaya devam edilecek.

Rapora göre Apple, küçük-büyük tüm yeni iPhone modellerinde kamerayı ciddi bir şekilde yenileyecek. Bu yenilik, kamera modülünün ve lensinin büyümesine neden olacak. Bu da 2017 modeli ile neredeyse aynı tasarıma sahip olacak olan yeni iPhone X’un daha büyük bir kamera çıkıntısına ve modülüne sahip olacağı anlamına geliyor.

Bildiğiniz gibi Face ID teknolojisini kullanarak telefonunuzu açmak için dikey pozisyonda tutmanız gerekiyor. Fakat Apple, iOS 12 ile birlikte Face ID’ye yatay tarama özelliği kazandıracak. Bu özellik akıllı telefon kullanıcıları için büyük bir yenilik olmasa da iPad için son derece faydalı olacak.