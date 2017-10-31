Face ID, Tek Yumurta İkizlerini Dahi Ayırt Etmeyi Başarıyor!

Apple'ın yeni biyometrik güvenlik sistemi Face ID, tüm eleştirilere rağmen başarılı bir şekilde çalışıyor. Business Insider, Face ID'nin tek yumurta ikizlerini ayırt edip etmediğini öğrenmek için küçük bir deneme gerçekleştirdi.

Face ID tanıtıldığı, hatta sızıntılarının başladığı günden bu yana Apple hayranlarını ikiye bölüyor. Bazı kişiler Touch ID’nin cihazda bulunması gerektiğini savunurken diğer kesim Face ID’nin yeni nesil güvenlik sistemlerine öncülük edeceğini düşünüyor.

Cuma günü iPhone X’un ön siparişlere açılmasının ardından pek çok kişi iPhone X’a erişme fırsatı yakaladı. Elbette en çok merak edilen konulardan biri, tanıtım etkinliğinde ‘tökezleyen’ Face ID’nin nasıl performans gösterdiğiydi.

Apple’ın iddiasına göre Face ID karanlıkta dahi çalışıyor ve herhangi bir aksesuar taksanız bile sizi tanıyor. Üstelik Apple’ın tanıtım etkinliğindeki açıklamasına göre Face ID’nin hata payı milyonda bir.

Face ID’yi deneyimleyenlerin genel olarak memnun kaldığını söyleyebiliriz, tabi çalıştığında. Standart bir oda ışığında ya da birazcık ışığın düştüğü ortamlarda Face ID başarılı bir şekilde çalışıyor. Fakat gün ışığında sizi tanımakta zorlandığını söyleyebiliriz.

Business Insider, Apple’ın iddiasını teyit etmek için küçük bir test yaptı. Face ID’ye yüzünü tanıtan Greg Fieber, gözlük, şapka gibi aksesuarlar kullanarak Face ID’yi denedi. Face ID hepsinde kişiyi tanıyarak kilidi açtı.

Face ID’nin ne kadar dikkatli olduğunu ölçmek için Greg'in tek yumurta ikizi olan Brain da Greg'in tanımlı olduğu Face ID ile ekran kilidini açmayı denedi. Face ID, ‘Sen git kardeşin gelsin’ diyerek tek yumurta ikizlerini ayırt etmeyi başardı.

Business Insider’ın etkileyici Face ID denemesini buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.