Twitter'da dijital ırkıçılık söylemlerini ortaya çıkaran FaceApp Irk Değiştirme filtreleri kaldırılıyor.

Normalde oluşturduğu başarılı filtrelerle herkesin beğenisini kazanan FaceApp uygulaması, yine kafaları karıştıran bir projeye imza attı. İnsanların çektiği fotoğrafları Asya, Hint, Kafkas ve siyahi insanlara çeviren uygulama, ırkçılık yaptığı için eleştiriliyor. Normalde insanları yaşlı, cinsiyet değişikliği gibi durumları gösteren FaceApp, yeni gelen Asyalı, Siyahi, Kafkas veya Hintli filtreleri yüzünden Twitter üzerinde dijital ırkçı ilan edildi.

Bu olay FaceApp’in başına ilk kez gelmiyor. Daha önce Snapchat’te de benzer bir durum yaşanmış, Bob Marley’nin anısına hazırlanmış filtre “ırksal hassasiyet” yoksunluğu sebebiyle eleştirilmişti. Bunun dışında daha önce yine FaceApp’de yayınlanan “ateşli” filtresi, insanları beyaz göstermesinden dolayı tepki çekmişti.

FaceApp Filtreleri Kaldırılacak

Uygulamanın geliştiricisi Yaroslav Goncharov filtrelerin kaldırıldığını, ancak etnik değişim filtrelerinin her açıdan eşit olacak şekilde tasarlandığını belirtti. Irkçılık söylemlerini net bir şekilde reddeden Goncharov, kamuoyundan gelen tepkilerden dolayı filtrelerin kaldırılacağını açıkladı. Peki, sizce Goncharov burada ırkçılık mı yapmış, yoksa konu biraz fazla mı abartılmış?