Facebook Irkçı Filtreleri Nedeniyle Özür Diledi!

Irkçılığın kökü dünyadan henüz kazınamadı ve insanlar arasında hala ciddi çatışmalar yaşanıyor. Dijital dünyada bu çirkin olgunun parçası olunca işler karışıyor.

Maalesef dünya ne kadar gelişirse gelişsin, ırkçılık illetinden kurtulamadık. Şimdi de karşı algoritma ırkçılığı çıktı. FaceApp ırkçı bir algoritma oluşturduğu için kamuoyundan özür diledi.

Uygulama, kullanıcıların fotoğraflarını bir dizi filtre sunarak ustaca değiştirmesi ile popülerlik kazandı. Var olan efektler arasında yaşlılık ve hatta cinsiyet değişimi gibi çarpıcı ögeler var. Sorun, uygulamanın "yoğunluk" filtresinde. Söz filtre "güzelleştirici" efekti elde etmek için cilt tonlarını aydınlatıyor. Yukarıdaki görselde siyahi bir bireyin filtre uygulandıktan önceki ve sonraki hallerini görüyorsunuz. Kısacası FaceApp, “açık renk bir teniniz varsa güzelsiniz.” şeklinde son derece saçma bir mesaj veriyor.

FaceApp'ın kurucusu ve CEO'su Yaroslav Goncharov, konuyla ilgili özür diledi. CEO, "Bu ciddi sorun için içtenlikle özür dileriz. Bu, amaçladığımız bir şey değil, algoritma sapmalarının bilişsel sinir ağında neden olduğu bir yan etki. Hatamızı düzeltmek için söz konusu filtreyi, onunla ilişkili olumlu çağrışımları ortadan kaldıracak şekilde yeniden adlandırdık. Yakında sorunu tamamen çözeceğiz." açıklamasında bulundu.

FaceApp, filtrenin adını değiştirse de bizce bu yeterli değil. Filtreyi ortadan kaldırmak çok daha akıllıca bir çözüm olacaktır. Akılları “viral” popülarite nedeniyle biraz çelinmiş gibi ama bu tür bir popülerliğin gelecekte çok daha rahatsız edici sonuçlara neden olacağını düşünüyoruz.