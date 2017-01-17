Facebook, 12 Yaşındaki Genç Kızın İntihar Videosunu Şikayete Rağmen Yayından Kaldırmadı

Uygunsuz içerik şikayetlerine genellikle otomatik yanıt veren Facebook, 12 yaşında intihar eden genç kızın intihar ettiği videoyu kurallarını ihlal etmediği gerekçesiyle yayından kaldırmadı.

Dünyanın en fazla kullanılan sosyal ağı Facebook, hal böyle olunca uygunsuz içerikler için moderasyona yetişemeyeceği için genellikle kendi yazılımını bu tarz şikayetleri değerlendirmek için kullanıyor ve duruma bağlı olarak şikayetlere otomatik yanıt veriyor ya da Facebook'un moderasyon ekibine içerikleri sunuyor ancak bu sefer sistem pek de Facebook'un istediği gibi işlemedi.

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki bir genç kız, aile fertlerinden birinin kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek yaptığı canlı yayında bu olaydan bahsetmiş ve ardından intihar etmişti. Kızın canlı yayında intihar etmesinin ardından polisler olay yerine geldi ancak hastaneye kaldırılan kızın hayatı kurtarılamadı. Durum üzerine bu yayın sosyal ağlardan kaldırıldı ancak yayın kısa sürede başka kişiler tarafından paylaşılmaya başlandı.

BuzzFeed'in haberine göre kız aslında intihar yayını Live.me isimli sosyal medya platfromunda gerçekleştirildi ve bu canlı yayın kısa sürede Facebook ve YouTube gibi ağlara yüklendi. Yayın, YouTube'tan kaldırılırken bir kullanıcı Facebook'ta paylaşılan yayına rastlayarak içeriği şikayet etti ancak söylenene göre Facebook'un otomatik moderasyon sistemi bu yayının Facebook Topluluk Koşulları'nı ihlal etmediğini söyleyerek yayından kaldırmadı.

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte bu konularda normalde oldukça hassas davranan Facebook'un bu yayını platfromundan kaldırılacağını söyleyebiliriz ancak böyle tatsız bir olayın günler geçmesine rağmen ulaşılabilir bir durumda olması gerçekten üzücü.