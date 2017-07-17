Facebook, 17 Temmuz Dünya Emoji Günü için Facebook ve Messenger'da hem genel hem de bölgesel olarak en çok kullanılan emojileri açıkladı.

Facebook, 17 Temmuz Dünya Emoji Günü'nü kutlamak için en çok hangi emojilerin kullanıldığını açıkladı. Facebook'ta günde 60 milyon, Messenger'da ise günde 5 milyar emoji kullanılıyor.

Facebook'un araştırmasına göre dünyada en çok göz yaşlarıyla kahkaha atan LOL emojisi kullanılıyor. Ardından da kalp gözlü sevgi emojisi geliyor.

Facebook'ta emojilerin bölgelere göre de kullanımı değişiyor. Birkeşik Krallık en çok LOL emojisini kullanırken, ABD ve Endonezya ''rolling on the floor version'' yani yan yatarak gülen emojiyi kullanıyor. Fransa göz kırpmayı kullanırken, Almanya ve Tayland ise tüm emojilerin öncüsü gülen suratı kullanıyor. Meksika ve Brezilya'da kalp gözlü emoji birinciliği alırken, İspanya ve İtalya ise öpücük emojisini kullanıyor.

Ancak bu harita Messenger'da farklı durumda. İngiltere, Kanada ve Tayland kişisel ve grup konuşmalarda kalbi daha çok kullanıyor. ABD ve Hindistan ise öpüşen emojileri kullanmayı tercih ediyor. Endonezya 32 diş sırıtışı, Avusturalya utangaç gülümsemeyi, Fransa kalbe ok atan emojiyi kullanıyor.

Emojiler, paylaşımlarda ve konuşmalarda gittikçe daha fazla kullanılıyor. Büyük markalar emojileri reklamlarında kullanmaya başladılar. Bunun dışında bir emoji sözlüğü oluşturuldu ve hatta emoji çevirici diye bir iş ünvanı bile var.

Messenger, Dünya Emoji Günü'nü kutlamak için Emoji filminin karakterleri de dahil olmak üzere birkaç yeni çıkartma ekledi. Yeni çıkarmalara bakmak için Emoji filminin fragmanını aşağıdan izleyebilirsilniz.