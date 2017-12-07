Dünya üzerindeki en büyük sosyal medya platformu olan Facebo

Facebook, her sene olduğu gibi bu sene de en çok konuşulan konuları duyurdu. Bu gündem başlıklarına göre 2017, özellikle Amerika kıtası açısından pek güzel geçmemiş gibi duruyor.

Dünya üzerindeki en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, her sene açıkladığı gibi bu sene de en çok konuşulan başlıkları açıkladı. “2017’nin Enleri” ismiyle paylaşılan gönderiye göre Facebook’ta bu sene en çok konuşulan şeyler Dünya Kadınlar Günü, 51. Super Bowl ve Las Vegas saldırısı oldu.

Görüntülenme açısından baktığımızda Super Bowl ile ilgili videoların tamamının 262 milyondan fazla kez izlendiği açıklanırken, 21 Ocak’ta yapılan kadın yürüyüşüne 500 binden fazla insanın katılması, Facebook tarihinin en büyük etkinliğini ortaya çıkarttı.

Diğer sosyal medyalardan ziyade daha çok haber alanında faaliyet göstermeye başlayan Facebook, her gün 1,4 milyar kullanıcısına hizmet vermeye devam ediyor. 2017’nin etkileyici yanlarına baktığımızda, bizleri pek çok doğal afet ve yaşanan terör saldırıları karşılıyor. Meksika’da meydana gelen depremler, Harvev kasırgası ve elbette Las Vegas ve Manchester’da yaşanan terör saldırıları, bu sene Facebook’un gündeminde yer alan konulardı.

Bunlar arasından sıyrılarak bir eğlence hizmeti sunmayı başaran 51. Super Bowl ise Lady Gaga’nın muhteşem maç arası performansı ile hafızalarımıza kazındı.

Bu senenin en çok konuşulan bir başka olayı ise, pek çok ülkeye zarar veren Harvey ve diğer kasırgalar oldu. Bu kasırgalar, uzun süreler boyunca Amerika’da korku yarattı. Bunun dışında kısa süre önce Meksika’da iki tane çok şiddetli deprem yaşandı. Bu depremler sonucunda çok sayıda insan yaşamını kaybetti. Facebook’un Kriz Yardım Merkezi, bu felaketlerde₺ son derece etkileyici bir şekilde kullanıldı.

Facebook bu duyuruların dışında, her kişiye özel olarak “yıla bakış” şeklinde videolar hazırladı. Muhtemelen çok yakında anasayfanızın giriş kısmında 2017’yi nasıl geçirdiğinizi gösteren bir video sizlere özel olarak paylaşılacak.