Facebook, ABD Seçimlerini Etkileyecek Hesapları Kapattı

2016 ABD seçimlerinin ardından manipülatif reklamlarla ilgili önemler almaya başlayan Facebook, yeni seçimler yoldayken sahte hesapları kapattı. Kampanyayı yürütenlerin kimliklerine erişmek için araştırmalara devam ediyor.

Seçimlere etki ettiği iddiasıyla görülen davasının ardından Facebook, 2018 ABD ara seçimlerinde aynı şeyi yaşamamak için mücadeleye başladı. Dev sosyal ağ, gelecek seçimleri hedefleyen koordine bir seçim etkisi kampanyasının delillerini keşfetti; Mart 2017 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında oluşturulan 32 sahte sayfa ve hesabı kaldırdı.

Koordine seçim kampanyasının sorumluları hala bilinmese de Facebook, 2016’da Rusya’ya bağlı reklamlardan dolayı başına gelenlerin bir daha yaşamamak için çalışma yürütüyor. Kampanya, sahiplerin adreslerini ve bilgilerini saklamak için birçok maskeleme yöntemi kullandıkları iddia ediliyor. Bu nedenle iz sürmede tam anlamıyla başarılı olamayan Facebook, kampanyadan Rusya’yı sorumlu tutmak için yeterli delile sahip değil.

Facebook tarafından izi sürülen sayfalar genel olarak siyahiler ve göçmenlerle ilgili ABD’nin hassas tartışma konuları etrafında birleşiyor. Bahsi geçen 290 bin hesaptan ise sadece dört tanesi kayda değer takipçi sayısına sahip olduğu belirtiliyor. Facebook bu şüpheli hesapların etkinlik sayılarından takipçilerine birçok detayı incelemeye aldı. Kasım seçimlerine aylar kala bir seçim kampanyası tespit etmeyi başararak büyük ölçekli bir alana ulaşabildi.

Facebook, yapay zeka ve insan izleme gibi yöntemlerle politik ve sahte reklamlara karşı verdiği mücadeledeki adımlarını da kamuoyuyla paylaştı. Şirket, daha önce Rusya kaynaklı Facebook grubunu fark eden Atlantik Konseyi gibi ortaklardan da konuyla alakalı yardım istedi. Teknik şirketler ise Beyaz Saray'ın onca telebe rağmen harekete geçmemesi nedeniyle, manipülatif reklamlara karşı daha az başarı sağlayabildi.