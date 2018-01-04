Facebook 2018'de Büyük Bir 'Meydan Okuma' Gerçekleştirecek

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, taciz ve seçimlere müdahale gibi birçok problemin yaşanmasının ardından şirketin "yapması gereken çok iş" olduğunu söyledi. Zuckerberg, bu yüzden 2018'in "bu önemli sorunların giderilmesine odaklanmak" için "kişisel meydan okuma" yılı olduğunu söyledi.

Zuckerberg ve ekibi 2009 yılından bu yana çeşitli konularda 'meydan okuma' projeleri gerçekleştiriyor. Bu projeler şimdiye kadar genellikle yeni insanlar tanışma ya da daha çok kitap okuma üzerine duruyordu. Bu açıdan bakıldığında bu yılın meydan okuması oldukça farklı bir alandan geliyor ve Zuckerberg'in işiyle doğrudan ilintili olarak görülüyor.

Zuckerberg yaptığı açıklamada, tüm hataları ve kötüye kullanımları engelleyemeyeceklerini ancak şimdiki durumda çok daha fazla hata yaptıklarını söyledi. Mark Zuckerberg, bu yıl başarılı olmaları halinde 2018'i daha iyi bir yerde bitirebileceklerini belirtti. Zuckerberg'in söyledikleri önemli bir yer tutuyor. Zira şirket, taciz gibi durumlara oldukça iyi niyetli bir şekilde yaklaşıyorken kuralları hatalı uygulayarak sıklıkla iyi niyetleriyle ters düşüyor.

Zuckerberg, şirketin bugüne kadarki durumundan daha fazla incinmişlikle ilgili sorunlarını kabul ediyor. Zuckerberg, büyük teknoloji şirketlerinin ve Facebook gibi büyük güçlü şirketlerine yönelik artan güvensizliğine dikkat çekiyor.