Facebook, günlük aktif kullanıcılarını 1. çeyrekte arttırdı, ancak gelirdeki düşüşe engel olamadı.

Facebook hakkında son haftalarda çıkan kötü haberler, Facebook'un kullanıcı kitlesinin büyümesini engelleyemedi. Statista'nın hazırladığı grafikte, Facebook'un günlük aktif kullanıcıları geçtiğimiz yıl dahil, şirketin 2012'de halka açılmasından bu yana sürekli olarak yükselişe devam etti. Ancak, bu kez günlük aktif kullanıcıların artışı, Facebook'un tüketici verilerini ele alma biçimiyle ilgili aylarca süren bir tartışmaya rağmen devam etti.

Üçüncü taraf veri analizi şirketi Cambridge Analytica'nın, seçmenleri 2016 seçimlerinde etkilemek için 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini kullandığının anlaşılmasının ardından, #DeleteFacebook trendi başlamıştı, ancak çoğu kullanıcı gerçekten hashtag üzerinden harekete geçmemiş gibi görünüyor.

Genel olarak, Facebook Çarşamba günü kârlı bir ilk çeyrek bildirdi, ancak Statista'nın bu grafiği Facebook'un kullanıcı büyümesini gelir haline getirmeye çalıştığını gösteriyor. Tabloya göre gelir, 12 milyar ABD dolarının altına geriledi ve kullanıcı başına ortalama gelir biraz düştü. Bununla birlikte Facebook, geçen yılın aynı çeyreğinde çeyreklik bir düşüş ve kullanıcı başına ortalama gelir elde etti.

Cambridge Analytica skandalı Mart ayının son çeyreğinde sona ermişti, bu nedenle gelir üzerindeki etkiler gelecek çeyrek kazançlarına kadar görülemeyebilir.