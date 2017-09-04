Sosyal ağ firmasının AlexaNet adlı derin sinir ağlarından oluşan sistem, 360 çekimlerde sıklıkla görülen eğimli çekimleri düzelterek, VR ortamda görüntü bozukluğunun önüne geçmeyi hedefliyor.

Facebook geçtiğimiz yıldan bu yana uygulamaya koyduğu haber akışlarında 360 dereceli fotoğraf özelliğinden bu yana, bu tipte fotoğraf sayısında günbegün artış kaydedildi. Tam çember biçimindeki bu görüntüleri aynı zamanda mobil cihazınızdan da fotoğraf çekerek elde edebiliyor ve paylaşabiliyorsunuz. Bu nedenle de yaygınlık kazanıyorlar. Bu formattaki resimleri Facebook’un Gear VR uygulamasıyla bulmak da artık daha kolay. Venturebeat’in bildirdiğine göre Facebook şimdi ise 360 dereceli fotoğrafları derin nöral ağlarla analiz ederek görüntü yönlendirmesini düzenliyor ve böylece özellikle VR ortamda daha iyi görüntüleme deneyimi kazandırmayı hedefliyor.

360 dereceli fotoğraf çekerken bütünsel bir çekim sağlamak için kamerayı yatay çizgiyle aynı doğrultuda tutmazsanız, elde edeceğiniz görüntü eğimli olabilir. Tabii bu da özellikle VR ortamda görüntülemeyi daha da kötü bir hale getirir. Facebook’un henüz üretim aşamasında olmayan yeni sistemi, asıl itibariyle 201 yılında oluşturulan, ‘kıvrımsal’ bir nöral ağ olan AlexNet üzerinde bulunuyor. VentureBeat’in bildirdiğine göre Facebook aynı zamanda büyük boyutlu 360 derece fotoğraf dosyaları için de uygun bir sisteme sahip. Firma görüntüleri öncelikle küplere ayrıştırıyor ve sonra bunları farklı çözünürlüklerde kaydediyor. Kullanıcılar resme erişim sağladıklarında Facebook’un yapay zekası söz konusu fotoğraf düşük çözünürlüklerde olsa bile resmi görüntüleyen kişinin en iyi görüntü deneyimini elde edebilmesi için hangi çözünürlüğün yüklenmesi gerektiğine dair bir hesaplama yapıyor. Tekrar belirtmek gerekirse bu sistem henüz araştırma aşamasında. Bu nedenle kullanılabilecek mi, ya da ne zaman kullanılabilecek henüz belli değil.