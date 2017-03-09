Facebook'un VR Versiyonu "Facebook 360" Yayınlandı!

Oculus’u satın alarak sanal gerçeklik dünyasında ben de varım diyen firma, en popüler servisi olan Facebook’u da resmen sanal gerçeklik platformuna taşıdı.

Sanal gerçeklik dünyasını gerçek dünyaya tanıtan diyebileceğimiz Oculus’u satın alarak sağlam bir adım atan Facebook, artık resmen sanal gerçeklik dünyasına kendi markası ile giriş yaptı.

Facebook 360 adını alan yeni VR uygulaması ile Samsung Gear VR’a özel bir uygulama ortaya koyan Facebook, şimdilik haber akışı ya da klasik Facebook kullanımını sunamıyor. Şu anda sadece 25 milyondan fazla 360 derecelik fotoğraflara ve 1 milyondan fazla 360 derecelik videolara bu uygulama üzerinden kolaylıkla erişmenizi sağlayan Facebook, temel olarak 360 derecelik içeriklerini sunacağı bir uygulama ortaya koymuş.

Uygulamaya Facebook hesabına giriş yaptığınızda karşınıza 4 ayrı bölüm çıkıyor; “Keşfet” ile Facebook’ta bulunan birçok 360 derecelik içerikleri görebilecek, “Takip Edilenler” ile takip ettiğiniz kişilerin ve sayfaların 360 derecelik paylaşımları, “Kaydedilenler” ile kaydettiğiniz içerikleri görebilecek (Evet, kaydedebileceksiniz) ve “Zaman Çizelgesi” kısımında ise kendi paylaşımlarınızı görebileceksiniz.

Gear VR destekli olan Samsung Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge ve Galaxy Note 5 telefonlarınızda bulunan Oculus uygulaması üzerinden Facebook 360’ı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.