Bildiğiniz üzere Facebook son günleri sıkıntılı geçiriyor. Ancak gelen bilgilere göre skandal daha da büyümeye devam edecek.

Facebook, çarşamba günü yaptığı açıklamada, çoğunluğu ABD’de bulunan 87 milyon kullanıcı verisinin Cambridge Analytica tarafından kullanıldığını açıkladı. Cambridge Analytica tarafından elde edilen verilerin, daha önce 50 milyon kişiye ait olduğu duyurulsa da, şu an gelen bilgiler doğrultusunda skandalın boyutunun daha da büyük olduğu görülüyor.

Facebook olayları daha büyük bir boyut kazandıkça, sosyal medya devi kullanıcılarını bilgilendirme ihtiyacı duyuyor. Bu bağlamda 9 Nisan Pazartesi günü yapılacak olan bilgilendirmede, kullanıcılara daha şeffaf bir ortam sağlanacağının altı çizildi. Bundan böyle kullanıcılar, istemedikleri uygulamaları kaldırabilecekler.

Şu an Facebook, kullanıcılarını geri kazanmak için çeşitli yollar denese de, aslında geçmiş için yapılabilecek pek bir şey bulunmuyor. Sonuç olarak veriler alınmış ve belki de çoktan kullanılmıştır. Önümüzdeki hafta Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, ilk defa veri gizliliği konusuna değinerek bir kongreye katılacak ve Çarşamba günü öğleden sonra durum ile ilgili açıklama yapacak.

Bu çırpınışlar fayda eder mi bilinmez ancak gördüğümüz kadarı ile Facebook kullanıcılarının güvenini tekrar kazanmak istiyor. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Facebook yönteminde başarılı olabilecek mi?