Facebook'a Anket Özelliği Geldi

Facebook, Instagram'da epeyce popüler olan anket özelliğini platformuna getirdi.

Facebook, durum güncellemesi paylaştığınız arayüze, anket özelliği ekledi. Instagram'ın anketlerle ilgili başarısından sonra (tabi yıllardır Twitter'da da var) neden bu kadar bu özellik için geç kalındığı bir soru işareti. Yine de Facebook, anket arayüzüne bir takım şeyler ekleyerek geliştirmiş.

Anket ekleme özelliğine ise durum güncellemek için kullandığınız bölümün "His/Eylem" menülerinin olduğu yerden ulaşıyorsunuz. En fazla iki seçeneğe izin veren bu anket özelliğinin ise en can alıcı kısmı, anket kısmına "hareketli gif" veya normal resim ekleyebilme özelliğinizin bulunması. Ayrıca anketinizin 1 gün, 1 hafta ya da sürekli kalmasını da sağlayabiliyorsunuz.

Facebook hem iOS hem Android hem de Masaüstü versiyonlarına gelen bu özellik ne kadar popüler olacağı da şimdilik bir soru işareti. Facebook'un durum paylaşma ve paylaşım yapma özellikleri eskisi kadar popüler anlamda kullanılmıyor.

Yine de en azından şirketinizin bir grubu veya sayfası varsa ya da kişisel sayfanızda küçük anketler yapmaktan hoşlanıyorsanız bu özellik tam size göre olabilir. Yine de öyle aman aman bir kullanım alanı beklemeyin. Çünkü Facebook'un bu özelliği eğlence amaçlı çıkardığı belli gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Anket özelliği hoşunuza gitti mi?