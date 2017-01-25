Facebook’a Özel Günlerde Sık Sık Kullanılacak Bir Yenilik Daha Geliyor!

Son dönemde sürekli birçok yenilik ekleyen Facebook, bu sefer de slayt desteği getiriyor.

Sürekli yenilikler ile farklılıklar yaratmaya çalışan Facebook, yeni özelliğini de test etmeye başladı. Şu anda bazı Android kullanıcılarında ortaya çıkan detaya göre özellikle Microsoft’un Powerpoint’i ile özdeşleşen slayt gösterisi Facebook’a gelecek.

Tahminlere göre en geç yaz aylarında resmen yayınlanacak olan bu özellik ile zaten yer bildirimi, duygusal durumumuz, ne izlediğimiz, ne yediğimiz gibi herşeyi paylaşabildiğimiz Facebook’ta artık slayt gösterisi de sunabileceğiz.

Böylece Facebook’taki fotoğraflarınızı isterseniz müzik eşliğinde bir video haline getirerek paylaşabileceksiniz. Özellikle doğum günleri, yıldönümleri gibi özel anlarda sıkça kullanılacağını düşündüğümüz slayt özelliği ayrıca Google Fotoğraflar servisi üzerindeki buluta yedeklediğiniz fotoğraflardan da kullanabileceksiniz.