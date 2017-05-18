Facebook'a Ceza Yağıyor: WhatsApp'a Gizliliği İhlal Ettiği Gerekçesiyle Bir Ceza da AB'de Geldi!

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2014 yılında satın aldığı WhatsApp ile ilgili gizlilik soruşturmalarında Facebook’un aldığı toplam ceza miktarı 122 milyon dolara ulaştı.

Reuters haber ajansı, AB’nin dijital soruşturma organının yürüttüğü dava sonucunda Facebook’un 2014 yılında yapılan denetimlerde yanıltıcı bilgiler verdiği tespit edildi. O dönemde Facebook AB'ye, Facebook ve WhatsApp kullanıcı hesaplarınının otomatik olarak eşleştiremeyeceğini söylemiş, ancak bunun yalan olduğu ortaya çıkmıştı.
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Yeni sonuçlanan davada komisyon, Facebook'un 2014’teki açıklamalarının aksine kullanıcı bilgilerinin birleştirildiğini ve reklam verenlerle paylaşıldığını ortaya çıkardı. Bir Facebook çalışanın da doğruladığı sonuç, sosyal medya devine ağır bir darbe vuracaktı.

Bu arada Facebook, olayın hemen ardından 2014’teki belgelerde yapılan hatanın kasıtlı olmadığını dile getirdi. Davanın gidişatına etki eden bulgular 2016 yılında tespit edildiği için firma, aynı yıldaki mali performansının çok ufak bir payına denk düşecek şekilde para cezasına çarptırıldı. Cezanın düşmesinde en büyük etkenin Facebook’un hatayı kabul etmesi olarak düşünülüyor.

Geçtiğimiz hafta Facebook, Whatsapp kullanıcı verilerini reklam verenlerle paylaştığı için İtalya'da 3 milyon, Fransa’da ise 150.000 euroluk cezalar almıştı. 

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Kaynak : http://bgr.com/2017/05/18/facebook-whatsapp-privacy-fine/
Etiketler: facebook, whatsapp, para cezası
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