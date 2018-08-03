Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre Facebook'a erişim sağlanamıyor. Dünya genelinde çöktüğü düşünülen sosyal medya sitesi, bir süredir kullanılamıyor. Kullanıcılar Facebook'a girdiklerinde şöyle hata ekranlarıyla karşılaşıyor:
Henüz oldukça yeni olan erişim sorununun sebebi ise henüz bilinmiyor. Yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan sorunun yakın bir zamanda düzeltileceğini düşünüyoruz. Sorun düzeldiğinde sizi tekrardan bilgilendireceğiz.
19.27 İtibariyle Güncelleme: An itibariyle sorun düzelmiş durumda. Facebook eskisi gibi çalışmaya devam ediyor. Sorunun nedeni ise henüz belirsiz.