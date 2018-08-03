Sosyal medya devi Facebook'a erişim sağlanamıyor. Sorunun nedeni ise henüz belli değil.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre Facebook'a erişim sağlanamıyor. Dünya genelinde çöktüğü düşünülen sosyal medya sitesi, bir süredir kullanılamıyor. Kullanıcılar Facebook'a girdiklerinde şöyle hata ekranlarıyla karşılaşıyor:

Henüz oldukça yeni olan erişim sorununun sebebi ise henüz bilinmiyor. Yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan sorunun yakın bir zamanda düzeltileceğini düşünüyoruz. Sorun düzeldiğinde sizi tekrardan bilgilendireceğiz.

19.27 İtibariyle Güncelleme: An itibariyle sorun düzelmiş durumda. Facebook eskisi gibi çalışmaya devam ediyor. Sorunun nedeni ise henüz belirsiz.