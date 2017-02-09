Facebook'a Hava Durumu Uygulaması Ekleniyor!

Son zamanlarda hava durumu bilgisi sunan Facebook, bu girişimini biraz daha ileri götürerek sosyal ağa gerçek bir hava durumu uygulaması entegre ediyor. Böylece daha ayrıntılı hava durumunu bilgisi sağlanacak.

Facebook’un size bazen hava durumuna yönelik bilgiler verdiğini farketmişsinizdir. Şimdi ise şirket, sosyal ağın masaüstü ve mobil versiyonlarının içine gerçek bir hava durumu uygulaması entegre ediyor.

Ayrıca bu hafta Facebook, hava durumuyla ilgili birkaç güncelleme yayınladı. İlk olarak Facebook, bundan sonra haber akışınızın en üst kısmında ortaya çıkan, daha ayrıntılı bir hava durumu bilgisi sunacak. Hava durumu bilgisi, beş günlük hava durumu tahminlerini de içerecek. Ayrıca hava durumu alarmları oluşturulabilecek. Böylece yağmur beklenen bir günde bu durum size hatırlatılacak ve siz de şemsiyeniz olmadan dışarı çıkmamış olacaksınız.

Bununla birlikte son bir hafta içinde Facebook’un iOS ve Android sürümlerine özel bir hava durumu bölümü eklendiği farkedildi. Bu özelliğin sosyal medya sitesinin masaüstü versiyonunda ise mart ayında kullanıma sunulması planlanıyor.

Birçoğumuzun gün boyunca Facebook’u kullandığı düşünülürse, detaylı hava durumu bilgisinin eklenmesinin platforma bir artı değer katacağını söyleyebiliriz. İnsanların başka siteye girmesine gerek kalmadan bu bilgiyi edinmesi, büyük bir kolaylık sağlayacaktır.