Facebook'a Instagram Hikayelerini Paylaşma Özelliği Geliyor!

Facebook, Hikayeler özelliğinden vazgeçmemekte kararlı. Şirket Facebook Hikayeleri canlandırmak için son olarak Instagram hikayelerini Facebook Hikayeler'de paylaşma özelliği getirmeye hazırlanıyor.

Kuşkusuz ki Facebook’un Hikayeler özelliği, hiçbir etkinliğin olmadığı kurak bir çöl. Fakat Facebook, Hikayeler’i canlandırmak için çaba sarf etmeye devam ediyor. Yakında gelecek bir özellik ile Instagram’da paylaştığınız hikayeleri isterseniz Facebook Hikayeler’de de paylaşabileceksiniz.

Paylaştığınız hikayeler arkadaşlarınız tarafından doğrudan Facebook’ta hikaye paylaşmışsınız gibi görüntülenecek. Hikayenin altındaki ‘Instagram’ yazısından Instagram kaynaklı olduğu anlaşılacak. Tıpkı bir Instagram fotoğrafınızı Facebook’ta paylaştığınız zamanlardaki gibi.

Facebook’un hikayeleri canlandırmak için neden bu kadar uğraştığını anlamak gerçekten zor. Bazı özellikler, bazı platformlara uymayabiliyor. Evet, Instagram’da her gün 250 milyon kişi Hikayeler’i kullanıyor. Çünkü orası bir görsel içerik paylaşma platformu ve Hikayeler tam da ihtiyaç duyulan ‘anlık’ paylaşım yapma imkanı sundu. Fakat Facebook çok daha etkileşimli bir platform. Bu nedenle ‘ben paylaşayım, arkadaşlarım baksın’ tarzında özellikler kullanılmayacaktır. Tıpkı WhatsApp Hikayeler’de olduğu gibi.

Bu özellik henüz test aşamasında, bu nedenle sadece belirli kullanıcılar Instagram hikayelerini Facebook’ta paylaşabiliyor. Facebook, Hikayeler özelliğini istenilen canlılığa getirene kadar yeni özellikler denemeye devam edecektir. Fakat hiçbir çözüm bulamazsa başarısızlığı kabul etmekten de çekinmeyecektir.