Facebook, Hikayeler özelliğini daha da geliştirerek, Instagram'daki canlı yayına benzer bir bir özelliği sitesi için de getiriyor.

Facebook, bünyesindeki tüm uygulamalara Hikayeler özelliğini getirdi bile. Şimdiyse gözünü masaüstündeki Facebook sitesine dikti ve masaüstünden de Hikayeler özelliğine yakın zamanda kavuşacağız.

Ayrıca Facebook bununla da yetiniyor olmayacak ki, Instagram'da görmeye alışkın olduğumuz türden Hikayeler'e canlı yayın özelliği Facebook'a geliyor. Facebook'ta canlı yayın özelliği ilk olarak 2015 yılında ünlüler için tanıtılmıştı. Daha sonra iOS ve Android uygulamalarına, ardından da masaüstüne canlı yayın özelliği gelmişti.

Podcast'lerin gittikçe artan popülaritesi ile Facebook da daha sonra yayıncılara ve yazarlara yönelik olarak tasarlanan Canlı Ses özelliğini eklemeyi ihmal etmedi. Yalnız bu seferki canlı yayın özelliği biraz daha farklı. Facebook Camera üzerinden olacak.

Facebook Camera'nın yeni sürümünde bulunacak "Canlı", "Normal" ve "GIF" başlıklı sekmeler ile farklı kayıt imkanları sunuluyor. Canlı sekmesindeyken de video akışı yapılabilecek. Dahası ise Facebook, bunu normal bir şekilde yayınlamaktansa Hikayeler kısmında tıpkı Instagram'da olduğu gibi yayınlama imkanı sunuyor.

Bu özellik şu anda test aşamasında ancak yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.