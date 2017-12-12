Facebook, herhangi bir gönderiye yaptığımız yorumları yalnızca bizim belirlediğimiz kişilerin görmesini sağlayan gizli yorumlar özelliğini test etmeye başladı.

Facebook’ta bir gönderiye yorum yaptığınızda, o gönderiye erişimi olan herkes yaptığınız yorumu görebiliyor. Bu durum bazı gönderiler için normal bir şey olsa da bazı gönderilere yaptığımız yorumları aile üyelerimizin, iş arkadaşlarımızın ya da kız/erkek arkadaşlarımızın görmesini istemeyebiliriz.

Bu durumun farkına varan Facebook, gizli yorumlar özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde artık herhangi bir gönderiye yorum yaptığımızda yalnızca bizim belirlediğimiz kişilerin yorumu görmesini sağlayabileceğiz. Doğrusu geç kalınmış fakat son derece faydalı bir özellik.

Gizli yorumlar özelliği ile birlikte yorum yazma çubuğunun yanına bir kilit simgesi geliyor. Bu kilit simgesinden 4 farklı gizlilik ayarına ulaşabiliyoruz. Seçtiğimiz ayara göre yorumumuzu sadece gönderi sahibi ve yorum yapanlar, sadece arkadaşlar, arkadaşlar ve sadece gönderi sahibi ya da herkes görebiliyor.

Facebook’ta bulunan pek çok gizlilik ayarı sayesinde gönderilerimizi sadece dilediğimiz kişiler ile paylaşabiliyorduk, fakat bir başkasının gönderisine yorum yaptığımızda kendimizi tamamen açık bir dünyada buluyorduk. Facebook’un yorumlar için böyle bir gizlilik ayarı getirmesi, kişi mahremiyeti için son derece faydalı.

Özellik şu an için çok küçük bir Facebook kitlesi tarafından test ediliyor. İstenilen sonucu verdiğinde ve kararlı bir şekilde çalıştığında gizli yorumlar, tüm kullanıcıların hizmetine sunulacaktır.