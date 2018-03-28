Dünyaca ünlü erkek dergisi Playboy, hayranlarının verilerinin çalınmasına suç ortağı olamayacağını belirterek Facebook sayfalarını sildi.

Cambridge Analytica skandalının ardından şirketler, sosyal medya devi Facebook’a bir bir sırtlarını dönmeye başladılar. Sabah saatlerinde bir açıklama yayınlayan Birleşik Devletler merkezli erkek dergisi Playboy, #DeleteFacebook akımına katılan son şirket olarak Facebook’tan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

Facebook’un elde ettiği kullanıcı verilerini kötüye kullandığı yönündeki habere karşın platformdaki etkinliğini şimdilik durdurduğunu açıklayan Playboy, çeşitli Facebook sayfaları aracılığı ile Playboy ile etkileşime giren 25 milyondan fazla hayranları olduğunu ve platformda kalarak verilerin çalınmasına suç ortağı olmak istemediklerini belirtti.

Geçtiğimiz hafta da Elon Musk, SpaceX ve Tesla’ya ait Facebook sayfalarını, bir Türk kullanıcının tweeti üzerine silmişti. Ayrıca popüler tarayıcı Firefox’un geliştiricisi olan Mozilla da yaşanan skandal nedeni ile Facebook’tan reklamlarını çekmişti.