2016 yılında ABD’de yapılan ve Donald Trump’ın galibiyetiyle sonlanan başkanlık seçimleri, Facebook’un kullanılabildiği bütün ülkelere ders niteliğinde veriler sunuyor. Aylardır konuşulan, Facebook’ta vatandaşların tercihlerini etkilemek için gösterilen içerik sayısının 80.000 ve etkilenen kişi sayısının 126 milyon olduğu söyleniyor.

Modern dünyada siyaset ve politika, meydanlardaki etkisini kaybediyor. Siyasi liderler ve politikacılar artık uzun ve coşkulu konuşmalar yapmak, şehir şehir gezmek yerine sosyal medya mecralarını tercih ediyorlar. Çünkü meydanlara ve geleneksel medya mecrası olan TV’lere nazaran, sosyal medya çok daha insana daha etkili bir şekilde ulaşıyor.

Elbette akıllara 2.2 milyar üyesi ile Facebook geliyor. Eğer bir siyasi liderseniz, burayı gözden gelemezsiniz. ABD’de yapılan 2016 başkanlık seçimleri ise, hiç de masum durmuyor. Çünkü Trump zaferi ardındaki şüpheler ve uzmanların tespitleri, Facebook üzerinden yayınlanan reklamların sonuca büyük oranda etki ettiğini gösteriyor. Üstelik bu reklamlar, Trump ya da partisi tarafından açık dille uygulanan reklamlar değiller. Rusya kökenli, Kremlin destekli ajansların içeriklerinden oluşuyor. Başka bir deyişle Facebook, ABD’nin iç işlerine Rusların dahil olmasını sağlıyor. Bu durum bizler gibi seçim arifesinde olan bütün ülkeler için geçerli olabilir.

Wall Street Journal’a göre Rus destekli aktörlerin Facebook üzerinde 80.000 içerik yayınladığı ve bu içeriklerin 126 milyon seçmene ulaştığı belirtiliyor:

Facebook’un yaklaşık 2 ay önce açıkladığı rakamlar, bu iddiaların yanında devede pire kalıyor. Çünkü sosyal medya devi, 470 ayrı hesaptan yalnızca 3.000 reklamın, Ruslara satıldığını doğrulamıştı. Ancak WSJ’nin raporlarında bu reklamlar arasında insanlara başka insanlar tarafından gönderilen organik mesajlar, resimler, etkinlikler ve tanıtımlar da var.

Ne olursa olsun iddialar ve rakamlar hiç hoş değil. Ülkemiz önümüzdeki yıl 3 farklı seçime girecek ve Facebook, seçim kampanyalarının dijital medyadaki ilk durağı olacak. Partiler ya da liderler tarafından yapılan reklamlarda sorun yok. Asıl sorun, bir başka ülkenin sonuçlara istediği gibi etki edebilmesi için kapıların açık olması. Bu minvalde Facebook’un ülkelerde politik açıklara neden olduğu söylenebilir. Hatta bu örnekte kendi ülkesinde neden oluyor.

126 milyon insana Facebook üzerinden benzer söylemlerle ulaşmak için çok para harcamak gerekiyor. Hatta işin içine botlar ve sahte hesaplar da giriyor: Beğeniler, paylaşımlar, etkinlik tanıtımları, mesajlar botlar tarafından organize bir şekilde desteklenir. Araştırmalara göre botlar olmadan ABD’de en fazla 29 milyon kişiye organize edilmiş reklamlar yayınlayabiliyorsunuz. Botlar bu döngünün etkisini 4 katına çıkartıyor. Hemen aşağıdaki haberimizde, Türkiye’nin en fazla bot cihaz bulunduran ülke olduğundan bahsediyoruz, kulaklara küpe olmalı.

Aynı şekilde bu sosyal medya açığının içine Google, Twitter gibi önemli mecralar da dahil. Rusya ile bağlantılı hesaplardan ABD seçimi konulu 1.4 milyon tweet atılması rastlantı değil. Facebook zaten bu reklamların gösterilmesine, yani yarattığı politik açığa dair hatalı olduğunu kabul ediyor. Ayrıca şirket, çeşitli önlemlerle seçim arifesinde olan ülkelerde sorumluluk üstleneceğini açıklıyor.

Ne olursa olsun sosyal medyadaki bilgi kirliliğine ve asılsız içeriklere dikkat etmekte fayda var. Takipte kalın, bilinçli okuyucular olmaya devam edin.