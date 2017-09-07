Trump’ın kazandığı ABD şeçimleri hakkında şaibeler bitmiyor. Yeni ortaya çıkan raporlara göre sosyal medya devi Facebook, seçim sonuçlarını etkilemeye çalışan bir Rus şirketine binlerce reklam satmış.

ABD’nin ve dolayısı ile dünya tarihinin en kritik seçimlerinden birisi geçtiğimiz yıl yapılmış ve Hillary Clinton karşısında Donald Trump, seçmen çoğunluğunu elde ederek ABD’nin yeni başkanı olmuştu.

Göreve geldiği günden bu yana fazlasıyla eleştirilen ve en gevşek ABD başkanı olma onuruna sahip olan Trump, acaba ne kadar adaletli bir seçimle koltuğa oturmuştu? İşte bu soruya yanıt aramaya çalışan çok sayıda insan var. Rus mafyalarının seçim sonucunu etkilemek için eyaletlerdeki seçim merkezlerinde bulunan bilgisayarlara sızdığı kesinleşti. Günümüz dünyasında artık hızlı bir şekilde dijital ortama aktarılan seçim sonuçları, bilgisayar korsanları tarafından saldırı yağmuruna tutuluyor.

Ancak son raporlar, ne bilgisayar korsanlarını ne yasa dışı bağlantıları içeriyor. Dijital çağın en büyük tuğlalarından Facebook’un, “bölücü toplumsal ve politik mesajları arttırmak amacıyla” yola çıkan bir Rus şirketine binlerce reklam sattığı söyleniyor. Söz konusu bölücü yaklaşımlar; ırkçılıktan eşcinsenliğe, göçmenlerin yaşam şartlarından silahlanmalarına kadar bütün konuları içeriyor.

Donald Trump’a Facebook eliyle Rus desteği:

Dev şirket, şu ana kadar hangi adayın lehine kaç reklam pazarladığı konusunda açıklama yapmayı reddetti. Ancak CIA, Rus hükümetinin Trump’a destek verdiğini ortaya çıkaracak kanıtlara ulaşabileceklerini dile getiriyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in seçim sonrasında yaptığı açıklamalarda, sahte haberlerle hüküm sürmenin yanlış olacağı ve herhangi bir şekilde seçimlerin sonucunu üstlenmemek istediği biliniyor. Söz konusu reklamların içeriği açıklanmadığından net bir yorum yapmak zor, ancak böylesine kitlesel bir platformun bu tip olaylarda adı geçince insan huzursuz olmuyor değil.

Ayrıca bir diğer rahatsız edici nokta yalnızca Rus grubunun seçimlere müdahale etmek istemesi değil. Bu zaten beklenen şeyler arasındaydı. Asıl şaşırtan şey Facebook’un tüm süreci kolaylaştırması. Zira 2015 Haziran’dan 2017 Mayıs’ına kadar toplamda 3000 reklamın Rus şirketine satıldığı söyleniyor.

Dijital dünyada zırhlardan söz edemeyiz. Halkın görüşlerini değiştirmek isteyen organizasyonlar için odaklanmış Facebook reklamları mükemmel bir hizmet.