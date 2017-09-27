Facebook, Almanya'da gerçekleşecek olan seçimlerin öncesinde, sahte bilgilerin yayılmaması ve partilerin sayfalarının yaptığı istatistiklerde yanlış bilgilerin alınmaması için bir dizi önlem aldı.

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da bizim gündemimizi de oldukça kaplayan bir genel seçim olduğunu bilmeyen yoktur. Facebook bugün Almanya'daki seçimlerden önce, sahte bilgi yayılmaması ve sitede oluşturulmaya çalışılan istatistiklerin düzgün çalışabilmesi için bir dizi önlemler aldığını anlatan bir yazı yayınladı. Bu yazıya göre 10 binlerce sahte hesap silindi ve haber paylaşma sisteminde belirli düzenlemeler yapıldı.

Facebook yetkililerinin yayınladığı yazılara göre, öncelikle ilişkili makaleler sistemi düzeltildi. Bu yöntemle seçimle ilgili yanlış veya sahte bilginin yayılmasını olabildiğince zorlaştırdıklarını ifade eden yetkililer, yaptıkları düzenlemelerle seçimle ilgili haberlerde seçim komisyonunun ve seçime giren partilerin onaylamadığı kaynaklar dışındaki kaynaklardan gelen haberlerin, ilişkili makale olarak gözükmesini kısıtladıklarını bildirdi.

Ayrıca yetkililer yine siyasi partilerin sayfalarının seçimleri sağlama amacıyla kendi Facebook sayfalarında açtıkları anketleri şaşırtmamak veya yanlış bilgileri bu hesaplar üzerinden yayılmaması amacıyla, seçim öncesinde ve özellikle de seçime yönelik açılmış olduğunu tespit ettikleri 10 binlerce sahte hesabı sildiklerini de belirtti. Almanya'daki seçim öncesi oldukça sıkı çalışan Facebook ekibinin başarısıyla birlikte, Dünya'daki diğer ülkelerin seçim kurullarıyla da çalışmak istediklerini belirten Facebook yetkilileri, özellikle de bu tip olaylarda Facebook'un önemli bir mecra olduğunu farkında olduklarını dile getirdi.

Facebook gerçekten de, artık hayatımızın bir uzantısı haline gelen bir sosyal ağ. Bu anlamda da böyle çalışmalar gerçekten yapılması gereken önemli çalışmalar gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Facebook'un seçim dönemlerinde tüm ülkeler için böyle bir çalışma yapması, ülkelerdeki seçimlerdeki şüpheleri biraz olsun azaltır mı?