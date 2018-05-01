Facebook Analytics Uygulaması Yayınlandı

Facebook Analytics, insanların ürününüzü, servisinizi veya uygulamanızı nasıl kullandıklarını anlamanıza yardımcı olan bir analiz sistemidir. Şirket, şimdi bu sistemi herkese sundu.

Facebook, reklamlarının sadece sosyal medya kitlesi için olmadığını, işletmelerin de para kazanabileceğini kanıtlamak istiyor. Bu sabah, büyük F8 konferansının hemen öncesinde, iOS ve Android için bir “Facebook Analytics” uygulaması yayınlayan Facebook, “Anahtar metrikleri ve raporları kolayca görüntüleyin, otomatik analizleri kontrol edin ve değişiklikler meydana geldiğinde bildirim alın.” diyerek uygulamasını tanıttı.

Sosyal medya pazarı büyüdükçe, şirketler sadece beğeni, takipçi ve geri dönüş elde etmekten memnun değiller. Bir şeyler satmak istiyorlar. Facebook'taki vitrinler, Messenger'daki pazarlama botları, Instagram'da profesyonel hesaplar, alışveriş etiketleri ve yeni WhatsApp For Business uygulaması arasında Facebook, şirketleri kendine sadık tutmak için araçlar sunmaya çalışıyor.

Konferans sonrası, Analytics uygulaması hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız. Öngörülere göre uygulama, Facebook’un Sayfa Yöneticisi ve Reklam Yöneticisi’ni tamamlayacak. Yalnızca bu özelliklerden ziyade, Analytics uygulaması işletmelerin uygulamalarını, web sitelerini, botları ve etkinlik kaynağı gruplarını izlemelerine yardımcı olacak. Facebook Analytics uygulaması, kullanıcıların gelir, koruma, demografi ve etkin kullanıcılar gibi en önemli detayların özel mobil görünümlerini oluşturmasına olanak tanıyacak. Burada oluşturduğunuz dönüşüm, kohort ve segmentleri görüntüleyebilmeniz için Facebook’un web Analytics paketine bağlanacak. Bazı işletmeler, daha yüksek bir satış gerçekleştirdiği dönemler gibi otomatik analizler de görebilecek.

Facebook, sosyal medyadan yatırımda bulunan işletmelerinin geri dönüşlere olan güvenini arttırabilirse, reklamlara ve içeriğe daha fazla yatırım yapmaya ikna edebilir. Müşteriler son skandallarıyla Facebook'a büyük ölçüde tepki gösterseler de kullanmaya devam ettiler, çünkü müşterilere ulaşımın en kolay yolu olduğunu biliyorlar.