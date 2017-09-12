Facebook’un Mobil Veri Dostu Özelliği: ‘Anlık Videolar’

Sosyal medya devi Facebook, mobil uygulamasındaki veri tüketimini azaltacak sağlam bir özellik test ediyor. Artık videolar Wi-Fi bağlantısında indirilecek ve mobil veriler tüketilmeyecek.

Akıllı telefonlar elimize geçtiğinden beri internetin ve sosyal medyanın pençesinde onlarca saatimizi boşa harcadık. İnsanlardaki bu tembelliği ve hoyratlığı zamanında fark eden Facebook ise video içeriklerini daha çok ve akıcı izletmenin sayısız yolunu biliyor. Ancak bu videoları gönlünce izlemek her zaman mümkün olmuyor. Çünkü mobil veri denilen gerçek, tüm dünyadaki kullanıcıların sorunu.

Facebook’un test ettiği Anlık Videolar özelliği sızdırılan bilgilere göre test aşamasında. Temel anlama uygulamanın mobil veriye olan bağlılıını azaltacak özellik, isteğinize göre çalışacak. Ana sayfanızda gözüken videolar siz uygulamada olmasanız dahi cihazın belleğine kaydedilecek. Bu işlem sırasında ise sadece Wi-Fi bağlantısı kullanılacağından, mobil veriye geçtiğiniz anda videolar için ekstra veri harcamayacaksınız.

Özellik test sürümlerindeki uygulamalarda şu şekilde tanıtılıyor: "Mobil verinizi kullanmadan videolar izleyin. Şimşek sembolüyle işaretlenmiş videolara bakın"

Facebook’un videoların izlenme sayılarını arttırmaya yönelik yaptığı yeniliklere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Bildiğiniz gibi çoğu kullanıcı, mobil veri kullanmak zorunda olduğu vakitlerde video içeriklerini izlemekten kaçınıyor. Ayrıca şimşek sembolleriyle işaretlenen ve mobil veri harcamayan hızlı makaleler de benzer bir mantıkla çalışıyorlar.

Anlık Videolar özelliğinin, nihai sürümle beraber tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı hakkında net bir bilgi yok. Cihazınıza depolanan videolar sadece Facebook uygulaması üzerinden izleneceğinden, uygulama dosyalarının cihaz hafızasında fazlasıyla şişeceği söylenebilir. Buna bağlı olarak gene birçok kullanıcı, Anlık Videolar özelliğini kapalı tutmayı tercih edecek ya da hafızası yüksek yeni bir cihaz almayı seçecektir. Kim bilir, belki de Facebook böyle radikal adımlardan sonra kendi akıllı telefonunu bile üretebilir.