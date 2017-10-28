Facebook Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

Facebook, yaptığımız tüm aramaları bir dahaki sefer yapacağımız aramalar için kolaylık sağlaması sebebiyle kayıt altında tutar. Peki tüm bu aramalar nasıl silinir?

Facebook’u internetle geçirdiğimiz zamanımızın büyük bir bölümünü işgal eden, minik bir dünya olarak tanımlayabiliriz. Burada yaptığımız her arama, bir sonraki sefer yapacağımız aramalarda bizlere kolaylık sağlaması amacıyla kaydedilir. Örneğin sürekli olarak takip ettiğiniz bir kişi var ve sık sık arama barına ismini yazarak profiline tıklıyorsunuz. Facebook, yaptığınız bu işlemin sıklığına göre aradığınız kişinin baş harfini yazdığınız taktirde kendisini ilk sırada gösterir. Ya da aynı şeyi takip ettiğimiz bir sayfa için de söyleyebiliriz.

Aslında bunu teknik anlamda değerlendirirsek, gayet yararlı olduğunu söylemek mümkün. Ama bazen de geçmişte sürekli takip ettiğimiz fakat artık yüzüne bile bakmak istemediğimiz (evet, eski sevgiliden bahsediyorum) kişileri Facebook’un bu uygulaması sebebiyle olur olmadık zamanlarda karşımızda görebiliriz. Bu ve bunun gibi birçok durumla karşılaşmamak için Facebook’taki tüm arama geçmişinizi rahatlıkla silebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken bir dizi işlem var.

Öncelikle Facebook’a giriş yapın ve ana sayfanın hemen sağ üst köşesinde bulunan ‘aşağı doğru ok’ işaretine tıklayın. En alt kısımda ‘Hareketler Dökümü’ var, oraya bir tık yapın.

Daha sonra sol tarafta ‘Filtreler’ bölümünün en sonunda, ‘Yorumlar’ın hemen altında ‘DAHA FAZLA’ seçeneği var, ona bir tık yapıyoruz.

Buraya da tıkladıktan sonra sol taraftaki seçeneklerden ‘Ara’yı seçiyoruz.

En sonunda da sağ üst köşede bulunan ‘Arama Kayıtlarını Sil’e tıklayıp tekrar çıkan ‘Arama Kayıtlarını Sil’e tıklıyoruz.

Facebook’ta bu zamana kadar yapmış olduğunuz tüm arama sonuçlarını bu işlemlerin ardından silmiş oldunuz.