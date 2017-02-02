Facebook, 'Arkadaşlık Günü'nü Size Özel Video İle Kutluyor!

Facebook, 4 Şubat’taki 13. kuruluş yıl dönümü adına 2015’te başlattığı “Arkadaşlık Günü” için video sunumuna başladı

Facebook’un özel günlerde özel videolar paylaştığını hep gördük. Son dönemde özellikle bir Facebook arkadaşınız ile yıl dönümü olduğunda, doğum gününüzde ve bir çok duruma göre videolar hazırlayan Facebook, Mark Zuckerberg’ün 2015’te 4 Şubat tarihli Facebook kuruluşunun yıl dönümü adına başlattığı “Arkadaşlık Günü” akımı için 2017 videoları da paylaşılmaya başlandı.

“Bizi biz yapan arkadaşlarımızdır. İşte bu yüzden arkadaşlıkları kutlamak için sana bu videoyu hazırladık. Facebook ekibi olarak, videodan keyif alacağını umarız.” mottosuyla hazırlanan videoda fotoğraflarınızdan oluşan bir insan silüeti dans ederek size geçmiş fotoğraflarınızı gösteriyor. Özellikle arkadaşlarınızın etiketlendiği ya da sizin etiketlenmiş olduğunuz fotoğraflardan seçilen bir video hazırlayan Facebook’un bu etkinliği için şimdiden haber kaynağında herkes tarafından paylaşımları dönüyor.

Eğer siz de kendi arkadaşlık günü videonuzu merak ediyorsanız buradaki bağlantıdan kendi videonuza göz atabilir, dilerseniz paylaşabilirsiniz.