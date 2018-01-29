2017 yılında gizlilik temelli ve 'intikam pornosu' temalı davalarla cebelleşen Facebook, belli ki 2018 yılında bu tip sorunlarla uğraşmak istemiyor.

Kabul etmeliyiz ki birçok insan, sosyal medyadaki ve internet dünyasındaki gizliliğini pek de umursamıyor. Ta ki kendisinin veya bir yakınının başına bu sebeple elem bir olay gelmeden... Daha sonrasında da çeşitli istenmeyen şiddet ve travmatik olaylar ve davalar geliyor maalesef. Özellikle 2017 yılında ardı ardı gelen olaylar sonrası herkes tarafından 'olağan şüpheli' konumuna düşen Facebook, konuyla ilgili daha radikal önlemler almaya kararlı.

Bugünden itibaren, Facebook'ta Haber Kaynağı sekmesine girdiğinizde bir takım eğitim araçlarıyla karşılaşabilirsiniz. Gönderilerinizi kimler görebilir, eski gönderilerinizi nasıl gözden geçirebilirsiniz, Facebook size göstereceği reklamları nasıl seçiyor ve bunun gibi bir çok farklı bilgiyi adım adım sizlerle paylaşacak. Hatta eskiden hesabınızı silmek için Facebook içerisinden bulmak için kırk takla attığımız ve mecburen Google'a sorduğumuz 'Hesap Silme' işlemi için de sizleri eğitecek yönergeler hazırlanmış.

Bununla birlikte, gelen yeni değişiklik çerçevesinde gizlilik ayarlarına ulaşmak ve bunları değiştirmek daha kolay bir hal alacak. Nitekim menüler içinde boğuşup bu ayarları yapmaktan vazgeçen, daha sonrasında da gizlilik merkezli sorunlar yaşayanların sayısı azımsanmayacak kadar çok. Bu yazıyı yazarken henüz Facebook sayfamda bu tür eğitim materyallerine rastlayamadım. Ancak Facebook'un her yeni değişikliğinde olduğu gibi, muhtemelen adım adım herkes için kullanılabilir olacaktır. Sizler bu hamle hakkında ne düşünüyorsunuz? Facebook'ta yaşanan gizlilik problemleri bu şekilde giderilebilecek mi?