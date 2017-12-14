Facebook, Artırılmış Gerçeklik Platformunu Geliştiricilere A

Facebook, 8 ay önce F8’de tanıttığı Kamera Efektleri Platformunu ve AR Studio’yu daha ileri taşımak için yazılım geliştiricilerin kullanımına açtı.

Sanal gerçeklik üzerine yapılan çalışmalar bu alanda daha birçok yenilik getireceğinin farkındaydık, ancak son yıllarda bu kadar kısa bir zamanda sanal gerçeklik üzerine yapılan çalışmalarda bu kadar büyük bir artış olması da beklenmiyordu.

Facebook ise dünya genelindeki bu pozitif ivmeyi yakalayarak kendi “sanal gerçeklik” bakış açısını ve verdiği önemi yansıtmaya başladı.

Sosyal medya devi, kamera efekt platformu ve artırılmış gerçeklik (AR) aracı olan AR Studio'yu tüm üçüncü parti geliştiricilere açtığını açıkladı. Bu adımla AR özelliklerinin, Facebook uygulamasındaki fotoğraflara ve videolara uygulanabilir hale getirilmesi ve uygulamanın AR tabanının daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

Facebook Direktörü Ficus Kirkpatrick konuyla ilgili: “Biz, sanatçıların, yazılımcıların, markaların ve daha çok içerik üreticisinin büyüleyici AR deneyimleri tasarlamalarını ve paylaşmalarını istiyoruz.” dedi ve ekledi: “AR Studio’yu tüm üreticilere açarak AR’ı günlük hayatın bir parçası haline getirmeye yönelik adımlar atıyoruz.”