Facebook, Arttırılmış Gerçeklik Gözlüğü İçin Patent Aldı!

Oculus'ta çalışan araştırmacılar, arttırılmış gerçeklik gözlüğü için bir patent aldılar.

Mark Zuckerberg geçtiğimiz yıl Facebook’un arttırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığını açıklamış, ancak çok fazla detay vermemişti. Bugüne geldiğimizde, Oculus’un gelişmiş araştırma bölümü üyelerinin aldığı yeni patent sayesinde Facebook’un arttırılmış gerçeklik gözlüğü hakkında daha fazla bilgi edinmiş olduk.

Patentte yazdığına göre frekans yönlendirici ekran, iki boyutlu bir tarayıcı ile bilgisayarın oluşturduğu görüntüleri gerçek dünyadaki ortamın üzerinde görüntüleyecek. Ayrıca gözlüğe bir kulaklık ya da hoparlör takılması halinde ses de alınabilecek.

Facebook, arttırılmış gerçeklik üzerinde çalışan ilk şirket değil. Microsoft, Facebook’tan çok daha önce Hololens ile arttırılmış gerçeklik üzerinde çalışmaya başlamıştı. Fakat Mark Zuckerberg, Hololens gibi kaba duran bir gözlük değil, daha çok günlük hayatta kullandıklarımıza benzeyen bir gözlük geliştirmek istiyor. Bu nedenle projeye daha önce Hololens üzerinde çalışmış Pasi Saarikko’yu dahil etti.

Mark Zuckerberg, geçtiğimiz yıl F8 konferansındaki konuşması sırasında cihazın Facebook’un tüm yeteneklerini yüzünüze yerleştireceğini, fakat bunun gerçekleşmesi için daha çok çalışmaları gerektiğini söylemişti. Yine de böyle bir teknolojiyi kullanmak için birkaç yıl beklemeye değer.