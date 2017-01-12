Facebook, Beyin Dalgalarını Okuyup İletişim Kurma Projesi Üstünde mi Çalışıyor?

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Kalite Kontrol Birimi ile yaptığı toplantıda gelecek planlarını anlattı.

Mark Zuckerberg, son zamanlarda gündemin sıklıkla konuğu oluyor. Siyasete atılacağı yönündeki söylentilerin merkezinde bulunan Mark Zuckerberg, teknoloji dünyasının ufkunu açacak bir proje üstünde çalıştıklarını duyurdu.

Mark Zuckerberg, "Bir gün teknolojiyi kullanarak, düşüncelerimizi doğrudan dostlarımızla paylaşabileceğiz. Bir şeyler düşündüğünüzü ve bunları yazıya dökmeden arkadaşınıza iletebildiğinizi düşünün." ifadelerini kullandı.

Facebook'un bu amaç doğrultusunda, elit bilim adamlarından oluşan bir ekip kurduğu iddia ediliyor. Amaç nörogörüntü iletme teknolojisi ve elektrofizyolojik mimariyle, iletişimin geleceğini belirlemek. Bir bilim insanı, nörobilim sayesinde bu projenin kapılarının iki yıl içerisinde açılacağını savunuyor. Bir mühendis ise, "Ses sinyali işleme algoritmalarının çözüm olacağı" görüşünde. Bu amaç için çalışan grup, "Building 8" olarak adlandırılıyor.

Mark Zuckerberg'in iddiası, "Facebook'un dünyayı birbirine bağlama misyonunu üstlendiği" yönünde.

Beyin dalgalarını saptayıp "Durum güncellemesi" yapma fikri, bizi de heyecanlandırdı.