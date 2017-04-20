Facebook: Artırılmış Gerçekliğin Kontrol Aracı Beyinleriniz!

Facebook beyin kontrolü çalışmalarını sürdürüyor. Deriye uyguladığı baskılarla iletişim kurabilen yeni artırılmış gerçeklik konseptini tanıttı.

Facebook geleceğe hazırlanıyor. Şu anda dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Facebook, gelecekte kullanılacak teknolojiler için tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor. F8’de birçok yenilik tanıtıldı ve konferans, genel olarak başarılı geçti. Ancak önemli bir konu var; gelecekte telefonlara ihtiyaç duymadığımız bir zaman gelecek ve gözümüze taktığımız bir AR(Artırılmış Gerçeklik) gözlüğü ile bütün işlemlerimizi halledebileceğiz. Bilim insanlarına göre telefonun evrimi bu şekilde olacak ancak Facebook şimdiden bu teknolojinin temellerini atıyor.

Facebook’un yapmak istediği şey, beyinlerimiz üzerinden işlemler yapabilmek. Beyinlerimizin son derece hızlı olduğunu belirten yetkililer, bunları elimizle veya diğer uzuvlarla kontrol etmeye çalıştığımızda, çok büyük bir hız düşüşü yaşadığımızı belirtiyorlar. Normalde interneti 50 Mbps olan bir kullanıcının AKK’ye girip 3 Mbps’e düştüğünü düşünebilirsiniz.

AR teknolojisi geliştiği zaman, ne telefonlar ne de bilgisayarlar bugünkü popülaritesini koruyamayacaklar. Facebook’a göre AR için kontrol aracı bizzat “beyin” olacak.

Doğrudan beyin üzerinden yazı yazmak çok kolay bir şey değil, ancak imkansız da değil. ALS hastalarında test edilen beyin üzerinden yazı yazma eylemi başarı ile sonuçlanmış ve onlara dakikada sekiz kelime yazdırabilmişti. Böyle bir teknoloji için beyne takılan çipler gibi düşünebileceğiniz ameliyatlar geçirilmesi gerekiyor. Bunun ilk olarak toplumsal yargıların ortadan kaldırılması gerekiyor.

Düşünce tabanlı metin kavramı üzerinde yoğunlaşan Facebook, iletişim için cilt konseptini tanıttı. Facebook, kelimeleri cilt yüzeyine iletebilen ve darbelerle çevirebilen bir cihazın prototipini hazırladı. Bu cihaz, kişilerle anlaşabilmek için zamanla öğrenecek bir cihaz. Bir nevi yapay zeka mantığı ile çalışıyor diyebiliriz. Facebook’un bunları gerçekleştirmesinin ardında, elbet bir gün bu teknolojinin çıkacağını bilmeleri yatıyor. Gelecekte telefon ve bilgisayarların kullanım oranı düştüğünde insanların Facebook’tan kopmamasını isteyen Facebook, o yüzden teknolojiyi kendisi şekillendirmeye çalışıyor.