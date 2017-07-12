Facebook son zamanlarda oldukça saldırgan reklam politikalarıyla dikkat çekiyor. Kullanıcıların zaten sıkıldığı uygulama içi reklamlar ailesine şimdi de Messenger platformu ekleniyor.

Yakın zamanda 2 milyar kullanıcıya kavuşan ve artık bırakın sosyal medyayı bir teknoloji devi haline gelen Facebook, modern dünyadaki reklamcılığın tanımını değiştirecek bir tekel konumunda.

Aslında bundan uzun bir süre önce Facebook’un ana mobil uygulamasına gelen reklamları ve sponsorlu içerikleri çok fazla garipsemedik ve hatta zamanla bağrımıza bastık. Çünkü oradan dünyaya açılıyor ve yeni şeylere karşı ilgilimizi tetikleyecek içerikleri fıldır fıldır dönen gözlerle arıyorduk.

Nitekim Facebook, mobil mesajlaşma platformu WhatsApp’ı satın aldı ve tamamen ücretsiz olarak sunmaya başladı. Dedik ki, ana uygulamaya reklam alsın hakkıdır. Sonra videolar akış haline geldi ve telefonlar elimize yapışmaya başladı. Fazla zaman geçmeden bunun arkasındaki niyet belli oldu: Videolara reklamlar alınacaktı. Bu durum da bizler gibi içerik üreticilerini destekleyen güzel bir yenilikti. En nihayetinde YouTube’a bir alternatif gerekiyordu. Bunu da çektik sineye…

Ancak Facebook’un ana uygulamasından ayrılan ve bambaşka bir platform haline gelen bir uygulaması daha var: Messenger. Teknoloji devinin, uzun zamandır Messenger üzerinde reklam getireceğine ilişkin söylentiler dolanıyordu. Nitekim Facebook, reklamları platform üzerinde denemeye başladı ve bu reklamlar, 2017 yılı bitmeden kullanımda olacaklar.

Messenger ürün sorumlusu Stan Chudnovsky, bunun gelir meselesi olduğunu söylüyor: “Reklamcılık para kazanacağımız anlamına geliyor. ‘Diğer iş modelleri’ göz önüne alındığında hepsi reklamlarla bağlantı kuruyor”. Kısaca Facebook, reklamlardan milyarlarca dolar kazandırdığı sürece, her köşeye reklam alacakmış gibi duruyor.

Chudnovsky’nin açıklamalarına göre reklamlara tıklayınca, reklamveren işletmeyle sohbet ekranı açılacak. Buradaki ana sorun ise söz konusu reklamların, sadece reklam verene ve Facebook’a yaraması. Açıkçası bu hamle, çoğu kullanıcıyı Messenger platformundan soğutacaktır.