ABD’deki seçim kampanyalarında usulsüz işler yürüttüğüne dair kirli meselelere karışan, sonrasında milyonlarca insanın bilgisini çaldıran Facebook’ta “BFF” adı verilen bir yorum akımı başlatıldı. Çoğu sayfa bu kısaltmanın bir güvenlik belirtisi olduğuna dair gönderiler paylaşıyorlar.

Facebook, Rus aktörler tarafından ABD seçimleri öncesinde, Trump’a oy kazandırmak ve halkı kutuplaştırmak için verilen reklamların önüne geçememişti. Aynı seçimin kampanyalarından sorumlu olan Cambridge Analytica isimli İngiliz şirketi, bir anket uygulamasıyla birlikte 50 milyon insanın bilgilerini depolamış ve bunları kampanyalarda kullanılmak üzere satmıştı.

Şirket ortaya çıkan iddilardan sonra bir haftada %13 değer kaybetti, sosyal medyada Facebook’u silme akımı baş göstermeye devam ediyor. Ancak bu meseleler ne yazık ki Facebook kullanıcılarının o kadar da umrunda gözükmüyor.

Bazı sayfalar aşağıdaki gibi gönderiler paylaşarak insanları yorum yapmaya itiyorlar:

Bunun gibi yüzlerce sayfa ve binlerce paylaşım var. Aslında BFF etiketinin açılımı “Best Friend Forever” yani “Daima En İyi Arkadaş” demek. Kısaca söylemek gerekirse bu durumun güvenlikle hiçbir ilgisi yok.

Ortada bir yorumla ortaya çıkacak kadar geniş çaplı bir güvenlik ilkesi olsa, Facebook’un fişini çoktan çekerlerdi. Aynı zamanda bir yorumla insanların hesaplarının güvenli olduğunu anlamaları durumu, yaşanan olaylara bakılınca epey uydurma kaçıyor.

Peki sayfalar neden böyle paylaşımlar yapıyor?

Yaşanan krizlerin tek etkilediği yer Facebook’un hisseleri değil. Sosyal medyada binlerce hatta milyonlarca beğenisi olan etkileşim kurbanı sayfa var. Bu sayfalar, sahipleri için önemli bir gelir kaynağı yaratıyorlar. Çoğunda sayfa dışında yönlendirilebilecek bir internet sitesi, ekstra gelir kaynağı bulunmuyor. Kısaca etkileşim kurbanı olan bu sayfalar, zarar etmemek adına insanları Facebook’un güvenli olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar.

Durumdan habersiz kullanıcılar BFF’in ne olduğunu sorgulamadan yorum yapınca, haliyle bu yazı yeşil çıkıyor ve güvenli olduğuna yönelik kanaat getiriyor. Ayrıca normalin çok üstünde yorum etkileşimi elde eden sayfalar da oranlarını yükseltiyorlar. Yükselen etkileşim oranları, daha pahalı reklamları da beraberinde getiriyor.

Facebook, geçtiğimiz yıl süslü etiketlerin kötüye ve bu örnekteki yapay etkileşimler için kullanılmaları hususunda, ilgili sayfalara cezalar uygulayacağını ve etkileşim oranlarını düşüreceğini açıklamıştı. Şirketin “engagement bait” olarak nitelendirdiği bu paylaşımlara devam eden sayfalar sık sık uyarı alıyorlar.

Süslü etiketler, “tebrikler” gibi kelimelerin ve BFF gibi kısaltmaların yanı sıra, pazarlama kampanyası yürütülen Harry Potter gibi filmler için de kullanılıyor.