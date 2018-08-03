Facebook, internet kullanımını özellikle gençler arasında daha güvenli hale getirebilmek için yeni bir adım attı.

İnternet kullanımı yaygınlaştıkça, özellikle sosyal ağlarda artan şiddet dili, dolandırıcılık, sahte haber ve veri gizliliği ihlalleri de artıyor. Bu da gün içinde en sık ziyaret ettiğimiz sosyal ağları, pek çok zararı olabilecek hileli platformlar haline getirebiliyor. Facebook da enteresan bir adım atarak, 12-18 yaş arasındaki bireyler için güvenli internet kullanımı konusunda eğitim vereceği dersler ekledi.

'Dijital Okuryazarlık Kütüphanesi' olarak adlandırılan bu yeni platformda ücretsiz olarak faydalanılabilecek videolar mevcut. Gizlilik, internet güvenliği ve çevrimiçi olarak sağlıklı ilişkiler kurma gibi konularda derslerin yer aldığı bu kütüphanede şu an yalnızca ingilizce dersler mevcut ancak Facebook'tan gelen açıklamaya göre 45'ten fazla dil de yakın zamanda eklenecek.

Bu yeni özelliğin en enteresan yanı ise Facebook'un bu dersleri verirken aslında çok da uzak olmayan bir geçmişte özellikle sahte haberler ve veri gizliliği ihlali konusunda büyük hatalar yaparak mahkemelik olmuş olması.Tabii bir de bu özelliğin ne kadar etkin kullanılacağı konusu var ancak en azından bir bilinç kazandırılması adına başarılı bir proje gerçekleştirilmiş diyebiliriz.