Sosyal medya tanımını hayatımıza sokan Facebook, bir dönem fazlasıyla kullanılan ve zaman zaman alay konusu haline gelen Dürtme eylemini küllerinden canlandırmanın peşinde.

Eğer uzun yıllardır Facebook kullanıyorsanız, efsane haline gelen Dürt butonunu bilirsiniz. Bu buton varken Facebook, sadece ilkokul arkadaşlarımızı bulmak için kullandığımız bir yerdi. Ayrıca arkadaş olarak ekleyemediğimiz kişilere Dürt butonuyla bildirim gönderir ve dikkat çekerdik.

Dürtme eylemi zamanla sosyal medya mecrasında rahatsızlık vermeye başladı. Hal böyle olunca Facebook, bu butonu biraz arka plana yerleştirdi. Şimdi dev şirketin peşinde koştuğu şey, Dürtme eylemine bambaşka bir boyut kazandırmak.

Akıllı telefonunuzdaki uygulamadan bir arkadaşın profiline giderseniz mesaj gönderme seçeneğinin yanındaki listede “Dürt” butonunu görebilirsiniz:

Dürtmek gibi rahatsız edici bir algıya sahip olan kelime yerine göz kırpmak, el çarpıştırmak ya da elle selam yollamak, sarılmak gibi eylemler getirilecek. Yani seçenekler genişletilecek ve eski olumsuz algı kırılacak.

Bu özellik, platformun ilk açıldığı günlerden bu yana bulunuyor. Hatta akıllı telefonlar popülerleşmeden önce bile kullanılıyordu. Birçok kişi bu özelliği sanal bir flört seçeneği olarak algıladı bazıları ise şaka ile karışık bir durum olarak yorumladı. Ancak birini sosyal medya hesabından Dürtmek hiçbir zaman net bir imaja sahip olamadı.

Getirilmesi planlanan yeni Dürt butonu, yanlışlıkları önlemek adına açılır bir menüye sahip olabilir. Böylece bahsi geçen sarılma, el şaklatma ve selam verme gibi seçenekler, kullanıcı tarafından değerlendirilebir.

Geçtiğimiz yıllarda Facebook, benzer bir değişimi Beğen botunu için getirmiş ve onun yerine tepkisel butonlar ve emojiler yerleştirmişti.

Güncellemenin ne zaman sunulacağı hakkında net bir tarih verilmese de, yakın zamanda test sürümlerinde yer alacağını söyleyebiliriz. Özellik, son şekline getirildikten sonra tüm kullanıcıların beğenisine sunulacaktır.