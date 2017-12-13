Facebook, Snapchat'in arttırılmış gerçeklik çıkartmalarını dünya efektleri adı ile Messenger'a getirdi.

Facebook, Snapchat’in bir sevilen özelliğini daha kendi uygulamalarından birine entegre etmenin mutluluğunu yaşıyor. Snapchat’in masamıza, avucumuza, kısacası her yere yerleştirebildiğimiz 3 boyutlu arttırılmış gerçeklik efektleri, Dünya Efektleri (World Effects) adı ile Messenger’a geldi.

Dünya efektleri, çıkartmalardan farklı olarak kameraya bağlı olarak değil, görüntüdeki nesneye bağlı olarak çalışıyor. Örneğin aşağıdaki videoda olduğu gibi bir nesnenin ya da evcil hayvanınızın üzerine bir dünya efekti yerleştirdiğinizde, kamera hareketlerinizden bağımsız olarak efekt evcil hayvanınızı izler.

Dünya efektlerinin kullanımı da son derece kolay; öncelikle Messenger kamerasını açın ve çekeceğiniz nesneyi ya da sahneyi belirleyin. Daha sonra yapmanız gereken tek şey, ekleyeceğiniz arttırılmış gerçeklik çıkartmasını ya da Facebook’un deyimi ile dünya efektini seçmek ve dilediğiniz yere yerleştirmek.

Şu an için çok fazla seçeneğiniz olduğunu söyleyemeyiz. Yalnızca bir kalp, ok, robot ve rockstar bir unicorn seçenekleri bulunuyor. Fakat özelliğin kullanıcılar tarafından ilgi görmesi halinde yeni seçenekler eklenecektir. Dünya efektlerini denerseniz fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.