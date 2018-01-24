Sosyal medya devi Facebook, dijital güvenlik önlemleri konusunda yatırım yapmaya devam ediyor. Resmi kimlik belgelerinin, akıllı telefonlar aracılığıyla hızlı bir şekilde doğrulanması için sistemler geliştiren Confirm.io şirketi, artık Facebook’a ait.

Biyometrik güvenlik önlemleri, elektronik cihazların donanımları ve yazılımları arasındakki uyumun artmasıyla mümkün olan gelişmiş güvenlik seçenekleri sunuyor. Örneğin iPhone X’da bulunan sistemde kızıl ötesi ışınlardan faydalanıyor ve yüzümüzün 3 boyutlu bir haritası çıkartıldıktan sonra sistem giriş onayı veriyor.

Bu konuda çalışan tek şirket Apple değil; teknoloji sektörünün pek çok devi, biyometrik önlemlere uzun zamanda kafayı takmış durumda. Özellikle Facebook, 2.2 milyarı aşkın kullanıcısı için daha güvenli bir platform sunmak istiyor.

Biyometrik sistemlerin yazılım boyutunda başarılı işler ortaya koyan Confirm.io, Facebook’un da ilgisini çekmeyi başarınca satın alındı. Merkezi ABD’nin Boston kentinde bulunan şirket kapanacak ve yaptığı çalışmaların hepsi artık Facebook’a ait olacak.

Comfirm.io henüz 3 yıllık bir bebek şirket olmasına rağmen, çeşitli ekonomi devlerinden toplamda 4 milyon dolar kazandı. 2015 yılında tohum yatırımla yolculuğuna başlayan şirket, resmi kimlik ibrazı içeren kartların tanınmasının yanı sıra, veri güvenliği üzerine de çalışmalar yürütüyordu.

Confirm.io, bu sistemleri çeşitli şirketlere sunuyor ve ticari boyutta kullanıyordu. Yani bir taşımacılık şirketi sürücülerin araç içine geldiklerinde yüzlerini göstermesi için, bir telekomünikasyon şirketi ise müşterilerin kimliklerini ve resmi evrakları taratmak için kullanıyor.

Facebook, yapılan satın alma işlemini şu sözlerle doğruladı: “Confirm ekibi Facebook'a hoş geldi. Onların teknoloji ve uzmanlığı, toplumumuzun güvenliğini korumak için devam eden çabalarımızı destekleyecek."

Facebok çok büyük ihtimalle Confirm.io’yu ticari boyuttan çıkartıp, kullanıcılarına sunduğu ekstra güvenlik önlemi olarak yeniden ele alacak. Dev şirket zaten uzun yıllardır kimlikle doğrulama ve yüz tarama teknikleri üzerine çalışıyordu.

Tıpkı iPhone X üzerinde bulunan Face ID teknolojisi gibi Facebook da artık kendi sistemlerini kurabilecek. Bakalım yakın zamanda işlevsel örneklerini görebilecek miyiz?