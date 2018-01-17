Facebook, Brexit'teki Rusya Müdahalesini Tekrar Soruşturacak

Facebook, geçtiğimiz yıllarda düzenlenen ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının oylandığını Brexit referandumuna ilişkin Rus propagandacıların etkisinin olduğu dezenfarmasyon ile ilgili yeni bir soruşturma başlatıyor.

Facebook'un İngiltere politika direktörü Simon Milner tarafından dijital işler parlamento komisyonu başkanlığına gönderilen mektupta, Facebook'un birkaç hafta boyunca "tarihi verilerin ayrıntılı analizini" yapacağı söylendi. Aralık ayında yapılan soruşturmada Rusya müdahalesinin varlığına yönelik çok az kanıt bulunmuştu. Facebook tarafından Rus dezenformasyon kampanyasının yapıldığı kabul edilmişti ancak bunun istatistiksel olarak çok küçük olduğu vurgulanmıştı.

Milner mektubunda, daha önce yapılan soruşturmanın, ABD merkezli birçok sahte hesabın arkasında olduğu iddia edilen Kremlin bağlantılı İnternet Araştırma Kurumu'na odaklandığını belirtti. İngiltere parlamento üyesi Damian Collins'in daha yakından soruşturma talebi üzerine, Facebook, araştırma ekiplerinin, Brexit referandumuna ilişkin koordine bir şekilde faaliyet yürüten ve daha önce tanımlanamayan kümeleri tanımlanmaya çalıştıklarını söyledi. Milner ayrıca, "İstihbarat değerlendirmeleri veya raporlar da dahil olmak üzere her şeyin" yeni soruşturmaya yardımcı olabileceğini de belirtti.

Facebook Kasım ayında yaptığı açıklamada Brexit oylarını ABD Kongresi'ne karşı savunmuş ve oylamayı etkilediği iddia edilen hesapların istatistiksel olarak oldukça küçük olduğunu duyurmuştu. Hatırlayacağınız üzere 2017 yılı son çeyreğinde bu konu oldukça gündem olmuş İngiltere Başbakanı Theresa May de Rusya'ya yönelik tepkilerini dile getirmişti. Yeni araştırma, Rusya ile bağlantılı propaganda hesaplarının kapsamı hakkında daha fazla ayrıntı sunabilir ve İngiltere'de Facebook'a yönelik süren siyasi baskıyı hafifletebilir.